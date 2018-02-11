查維克博斯曼 樂當黑色英雄

黑豹的坐車是瓦干達出產的汎合金打造，完全防彈。（迪士尼提供）

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中國時報
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查維克博斯曼飾演瓦干達的國王。（迪士尼提供）

查維克博斯曼（Chadwick Boseman）在《美國隊長3：英雄內戰》演出「黑豹」一角， 受到影迷熱烈歡迎，這次他從配角晉升為主角，在獨立角色電影《黑豹》中變成霸氣國王。為此他看完全部黑豹漫畫，開拍前列了「問題清單」給製作人，對角色相當有想法。

查維克對接下「黑豹」角色毫不猶豫，他說：「就文化角度來說，飾演『黑色英雄』的機會不多，有開創性，是一件很特別的事。」也認為電影劇情反映許多現實世界的衝突，「不會覺得只是飾演一個穿著酷炫服裝的傢伙。」

世界領袖看顧遺產

查維克覺得黑豹是個很聰明的人，「他是個戰略家，這點很吸引我。」他分析黑豹跟其他超級英雄最大的不同在於，黑豹是「世界領袖」，「他必須對整個國家，以及在世界中的定位負責。然後他還要顧好自己的『遺產』，這是個滿有趣的設定。」

《黑豹》故事將接續在《美國隊長3：英雄內戰》，帝查拉返回擁有先進科技卻與世隔絕的瓦干達接下王位。之前曾有隕石落在瓦干達，帶來大量稀有的吸音金屬。這種極具軍事意義的礦產資源引來各方人士爭奪，第一代黑豹正是死於抵禦外敵的過程中。帝查拉臨危受命，成為新一代黑豹，他曾與暴風女神相愛，也曾短暫加入復仇者聯盟幫忙。電影13日在台上映。

(中國時報)

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