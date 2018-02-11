鄭人碩送抱 遭男粉襲臀

2018年02月11日 01:22 中國時報 李承陽 報導

鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興10日現身西門町，賀歲夯片《角頭2》裡北館的4位猛將化身文青，現場畫起燈籠，並與燈節藝術統籌阿福與設計團隊「藝青會」替「2018臺北燈節」揭幕，一同揭開全台首見的混搭風藝閣花車，與西門潮流塗鴉刺青的街頭藝術結合，為今年燈節增添新風貌。

花蓮大地震讓人餘悸猶存，鄭人碩回想地震瞬間，他一把抱起兒子，另一隻手馬上播電話給花蓮親友，盼今年有機會能跟花蓮鄉親一起吃湯圓暖心；張再興則直奔花蓮災區，與大體修復師的朋友們到現場支援，雖然他不會修復工作，但自願當助手，呼籲：「目前還有一個小男孩跟一對香港夫婦的大體無人認養。」

張再興鬱悶被錯認

結束燈節活動後，4人與古斌、JV及王宣會合橫掃年貨大街，合力發送導演顏正國親題的紅包，提前一周在台北年貨大街跟「角迷」拜早年，現場除了周邊商品大放送，演員們還大方與民眾近距離接觸，成為迪化街超夯「角頭尪」。

掃街過程中鄭人碩大方和粉絲抱抱，還遭男粉絲摸屁股，古斌則直接請商家幫忙吆喝，現場氣氛熱絡，惟張再興和JV心情小鬱悶，張被當成工作人員，一路被粉絲要周邊，而JV更無奈，有人直接貼上來跟他說：「你是UNDER LOVER的成員嘛，唱〈癡情玫瑰花〉很好聽。」

(中國時報)