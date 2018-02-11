慕靈風動心 情栽御均衡

2018年02月11日 01:22 中國時報 林承彥 報導

御均衡好不容易奪得美人芳心，現必須面對儒門覆滅危機。圖片提供霹靂國際多媒體

《霹靂天命之戰禍邪神II破邪傳》劇情發展到八歧邪神正式「侵門踏戶」德風古道，正邪大戰一觸即發。但除了戰鼓喧天之外，一旁燃起的愛火也不輸激戰熱烈。在情人節前夕，御均衡終於勇敢告白，並成功奪得「大姊姊」慕靈風芳心，還以為小兩口終於修成正果，沒想到接踵而來的考驗，才是戀愛學分的難解習題。

正所謂患難見真情，若是沒有鬼麒主與聖母九嬰半路殺出，逼得御均衡正視內心悸動，要不生性怯懦的御均衡再拖下去，也難保是否有機會吐露愛意。而本來穩重的慕靈風，被御均衡突如其來的告白搞得小鹿亂撞，看得眾人跟著臉紅心跳，也讓龍戰玄黃的故事中，增添了一點甜蜜情趣。

網友盼相愛到老

「姊弟戀」一直是不少女性夢寐以求的戀愛模式，原因就是跟小弟弟談戀愛，還真的有難以言述的魅力。慕靈風雖輩分高於御均衡，但就是因為「女強人」的功成名就，反而能激起「小男友」往上爬的鬥志。慕靈風見證御均衡的成長，他的英勇果敢漸漸成熟，從慕靈風的怦然心動我們能感覺到，她真心期盼的人終於現身，除了愛情之外，也對儒門未來的發展充滿欣喜期待。

在霹靂歷史上，能安全退隱的愛侶還真是屈指可數，畢竟身處腥風血雨的武林中，多數英雄多半將兒女私情似若無物。之前有紅流邪少和越織女，近期則是只羨鴛鴦不羨仙的蝴蝶君、公孫月走向幸福快樂的結局。現在就盼御均衡、慕靈風也能安全下莊，否則一再虐心，粉絲又不知要流盡多少眼淚。

(中國時報)