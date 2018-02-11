郭富城中猴 靠眼技飆戲

郭富城（左）與馮紹峰再度合作，默契十足。（海樂提供）

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郭富城二度飾演孫悟空，臉上黏毛讓他印象深刻。（海樂提供）

由郭富城主演的電影《西遊記女兒國》，是郭富城二度化身齊天大聖，他日前接受香港媒體訪問，談到角色難演之處：「因為孫悟空有好多毛髮、特技化妝，某程度上掩蓋了很多臉部表情，其實要更豐富，但這個豐富不能過火，要拿捏得很準確。」表示必須靠「眼睛」來表達孫悟空的感情世界，觀眾才能瞬間明白。

他透露拍攝最難忘是要在山崖邊吊鋼絲15層樓高，「是拍《西遊記》系列以來吊鋼絲吊得最高的一次，當時天氣冷，試位時我都有點害怕，但投入後就沒問題。」不過因風向問題和遷就特技效果，還是讓他拍了好幾次。

盼加深觀眾印象

郭富城續演《西遊記》，除了被原班人馬及劇本吸引，最主要是自認有搞笑細胞，想藉此改變戲路，認為經歷這個角色後自己練成了「金剛不壞之身」，無懼任何角色。他用自己的方式詮釋孫悟空，不擔心影史上已有許多人演過這個角色，只希望在觀眾心中留下深刻印象，「希望大家知道郭富城曾經演過一個出色的孫悟空，這樣我就滿足了。」

電影敘述孫悟空（郭富城飾）、豬八戒（小沈陽飾）和沙僧（羅仲謙飾）一路打打鬧鬧保護師傅唐僧（馮紹峰飾）去西天取經，不料闖進神祕的西梁女國，一個從未有過男人的國家。女兒國國王（趙麗穎飾）對唐僧一見鍾情，卻因不知情為何物自以為患上絕症。國師（梁詠琪飾）警告國王男人乃劇毒生物，下令處死唐僧一行人。師徒4人在國王的協助下逃離法場，但4人的闖進也引來河神（林志玲飾）現身，河神的怒意淹沒了整個女兒國，讓西梁女國陷入滅國危機！電影14日在台上映。

(中國時報)

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