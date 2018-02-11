薰衣草森林 與春同行

2018年02月11日 01:22 中國時報 報導林彥君

洪珮綺昨晚看了《與神同行》之後，真讓人不自覺的反思自己各方面的人生，覺得新的一年要更把握當下，充實自己的生活，也要更珍惜愛我及我愛的家人，願全家平安健康，幸福快樂。

蕭玉甄休憩片刻…我們一起走遍世界吧！

susan lo弟弟說…希望新的一年 也能讓我和姐姐們豐衣足食一整年。

邱米淇未來一起加油！

莊佩茹7年來謝謝妳們，從高中一路扶持到現在出社會，接下來的酸甜苦辣，我們再繼續一起嚐，2018年是新的開始，希望我們在人生每件事上都可以越來越進步。

蒙奇奇簡單就是幸福。

羅怡珍希望阿嬤可以保持這麼開心，然後身體少些病痛，阿嬤：我愛你^^我們要一直一直這麼好哦XD。

橘小榕睽違9年，又在週年121特地前往，9年前是單身的兩個人期待愛情（薰衣草花語）；9年後我們成為一對戀人，並且在一起滿8年了！薰衣草森林真的有戀愛奇蹟發生！

羅筱逼Apres la pluie, le beau temps. 這句話為法文的「雨過天晴」。雨過天晴，我將彼此定義為這四個字。我戀雨，你將陽光收進心底，雨過天晴為我開出一夏的花季。我不只戀雨，也戀你，對我來說你好比天晴，有你在的日子裡，再壞的情緒，都能放晴。期許未來的日子，我如雨季，灌溉我們的戀情；你如陽光，每天都能閃耀的照入我心裡。願雨過天晴，能看見不一樣的晨曦。

「Rememory香室」的香水DIY課程，可調配出專屬的祝福香氛。（薰衣草森林提供）

《中國時報》影視消費中心與「故事森林」聯合舉辦「許個願，我的祝福想讓你看見」活動，許願活動開跑的第1個月，就有許多粉絲熱情參與留言，來自各地的旅人們，在活動中許下新春新希望，讓故事森林開心見證了旅人長跑9年的愛情故事、邁向不同未來的死黨好友們的真摯感情，祖孫以及親子間的動人祝福，還有許多溫暖故事。趁著年前假期，帶著心裡最真實的告白及勇氣，走訪「薰衣草森林」，為自己和掛心的人許一個願，也享受一趟暖心的周末小旅行。

冬末春初，是台灣薰衣草花開的時節，薰衣草森林新社園區以「夢想雲湧」作為2018年薰衣草節活動的主題，推出季節限定的「夢想實驗室」手作課程，參與的遊客能夠親自動動手做出「雲朵糖霜餅乾」、「夢想雲燈」送自己當禮物外，也可以DIY「森林綠意木器」或「自然蕨印漫步包」為生活增添綠意。即日起至3月底前，薰衣草森林還將在每周六、日舉辦「薰衣草祈福儀式」，邀請旅人在一年之初，為自己的夢想編織一個新年願望。

香草鋪子挑好貨

薰衣草森林是許多國外遊客指定到訪的祕境，也是國人春季旅遊的熱點之一，在園區內，除了欣賞盛開的薰衣草花田，體驗園區規畫的蕨類探索之旅，感受蒼木鬱鬱、清涼舒適的充沛芬多精外，還能親手為自己研磨一杯香醇的咖啡，讓咖啡香配著綠意盎然的景色，即使什麼都不想，讓大腦「放空」也可以很紓壓。

在園區漫步完，還能夠到「香草鋪子」尋寶，採買薰衣草香氛清潔產品，送禮自用兩相宜，可以挑選溫和且富含潤膚保濕、添加精油成分的「香氛潔膚慕斯」，即使在天氣乾燥時勤洗手也不傷玉手；「香氛精油護手霜」針對東方膚質設計，具有保濕功能，讓雙手塗抹完「水嫩嫩」，不怕指尖龜裂有皺摺，「魔鬼藏在細節裡」指緣倒刺或硬皮「香氛指緣油」也顧到了！「白芒花籽油」豐富維生素E，保濕及柔軟肌膚效果極佳，撫平指尖細紋。

香室調專屬香氣

人類有75％的情緒是由嗅覺產生，視覺的記憶在3個月後只會剩下50％，但回憶氣味的準確度高達65％，藉由氣味勾起情感記憶的連結稱之為「普魯斯特效應」，源自於法國文豪普魯斯特（Marcel Proust）的名作《追憶似水年華》，他用了整整4頁的篇幅細膩描繪一塊小小的瑪德萊娜蛋糕牽引出來的時光記憶。

喜歡香氛的旅人，不妨到心之芳庭的「Rememory香室」找尋似曾相識的氣味，香水和每個人的氣味，都應該具有標誌性，牽引出許多人內心深處的共鳴與感動，在全程半小時到2小時的時間，將香氣與愛情故事、生活習慣、過去與未來的記憶，封藏在獨一無二的專屬香水中。

「許個願，我的祝福想讓你看見」活動現正持續進行中，只要在「故事森林」FB專頁按讚成為粉絲，並在指定活動貼文留言處，上傳1張照片搭配文字祝福，Tag朋友，將有機會得到心之芳庭的免費入園門票，及「Rememory香室」的香水DIY課程，體驗調配出專屬祝福香氛。凡參與「故事森林」FB活動，憑在指定貼文的留言紀錄，即可至薰衣草森林新社或明德園區內兌換驚喜好禮一份，這麼好康，快來參加！

INDEX

薰衣草森林新社店

地址：台中市新社區中和里中興街20號

電話：（04）25931066

苂 衣草森林明德店

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆66-2號

電話：（037）252000

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地址：台中市北屯區芳庭路1號

電話：（04）22398900

2018薰衣草節系列活動：

即日起至3月31日，森林島嶼網站

薰衣草味系指定商品88折

(中國時報)