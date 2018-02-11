情人節大餐 心花朵朵開

2018年02月11日 01:22 中國時報 何書青 報導

原燒日式燒肉餐廳首度推出創「心」的情人節燒肉套餐，將肉品化成浪漫愛心和玫瑰。（原燒提供）

台北晶華酒店點心房推出2款繽紛吸睛的情人節4吋蛋糕，將花朵和愛心融入糕點。（台北晶華酒店提供）

西洋情人節將至，花朵、愛心是這個節日裡示愛最少不了的元素，餐飲業者抓住這2大關鍵，想盡辦法把唯美的花朵、愛心創意入菜，端上夢幻又吸睛的情人節限定餐點，搶盡戀人們的目光和荷包。

以英式烘烤牛肋排聞名全球的勞瑞斯牛肋排餐廳，昨（10日）起至14日推出情人節限定晚餐，除了保有招牌的經典烘烤牛肋排套餐外，將首度引進日本A5頂級宮崎和牛正式亮相，配菜除了經典的勞瑞斯冰旋翡翠沙拉，還有香煎干貝饗宴、日本和牛佐舒肥蛋、甜菜根奶油濃湯、法式澄清雞湯等新菜；其中情人節限定濃湯，巧妙用甜菜根製成粉紅色樣貌，再撒上食用小花瓣，成就這道戀愛湖水般的幸福美味。

餐後新甜品獻給女賓客的是有花瓣點綴的「繽紛草莓果園」，另一道則是號稱男人也會愛上的「咖啡慕斯佐焦糖香蕉」。若在14日情人節享用晚餐，並提前預付訂金，餐廳當晚安排的駐店花店還會獻上精美花束，給戀人傳達愛意的驚喜（限量55組）。

心型餐點耍浪漫

原燒日式燒肉餐廳也從即日至14日，首度推出超創「心」的情人節燒肉套餐，亮點在以「浪漫牛肉組合」與「典藏花漾組合」搭配而成的主菜。「浪漫牛肉組合」將高級安格斯牛肉堆砌出令人怦然心動的粉嫩愛心，並添上Prime等級板腱肉所編織成的玫瑰花朵；「典藏花漾組合」則用燒肉市場罕見的英式提籃，裝載滿滿的松阪豬玫瑰花朵，讓日式燒肉充滿英式優雅的浪漫。

附餐的海鮮組合盤有草蝦、干貝，還有獨特的心型鮭魚拌飯，搭配著濃郁奶油金針菇，象徵濃郁的愛情；最後的甜點一樣呈現粉嫩愛心外觀，讓戀人們在整個餐期中，眼裡都有「愛」。情人節套餐每套1799元＋10％（雙人份）。

蛋糕也是情人節的熱門小禮，台北晶華酒店點心房發揮巧思，將花朵和愛心入糕點，推出2款繽紛精緻的4吋蛋糕，分別是綴上愛心造型慕斯與各式新鮮莓果、立著大紅愛心造型慕斯的「紫羅蘭莓果提拉慕斯塔」，以及大膽頂著大朵美豔又新鮮玫瑰在蛋糕上的「咖啡紅茶巧克力慕斯蛋糕」。

(中國時報)