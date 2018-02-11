孩在搖滾樂團 勇敢追夢

成員年紀全台最輕 團齡1年已發行創作專輯。照片提供JUDY潘老師

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中國時報
報導

這是全台最年輕的樂團，成員是由Judy潘老師和幾位音樂老師各自的學生一起組成。

台灣隨著經濟成長，家長觀念越趨多元、開放，小孩學熱門音樂的比例愈來愈高。這幾年的開花成果可從youtube上各種小朋友自拍打鼓、彈吉他…等看出來，許多超齡的天才兒童已能呈現像大人般成熟的技巧，這現象以前只會在歐美日看到，現在台灣亦然。

參加音樂祭贏得掌聲

既然這麼多音樂神童，那何不湊在一起直接來搞一個樂團？Judy潘老師表示，這想法在歐美日…等國家早已實踐，現在包括韓國、泰國、中國…等國家，早就有以小朋友為主的樂團，在產業及市場裡活耀，那台灣呢？或許是台灣人的個性使然，較不善長整合組織團體，習慣單打獨鬥。可是玩音樂就是要一起合奏才有趣，而且更能截長補短使彼此成長，能呈現的演出也更多元、豐富。憑著這些信念，帶著傻勁，老師們就一股腦的帶領小朋友衝刺到現在。

Judy潘老師表示，有了樂團架構後，卻不知道該如何經營管理？然而祕密籌備練習了約1年，因為台灣沒有先例，所以在品牌、管理與行銷上，都是摸石頭過河，一個突發奇想，何不比照大人樂團的經營模式。

累積經驗闖出一片天

誰說小朋友就一定要用小朋友的視野角度出發？Judy潘老師說，這群厲害的小鬼不比大人差，一定也能夠站在正式的舞台演出，於是就開始報名春天吶喊、海洋音樂祭、巨獸搖滾音樂祭…等大型活動表演，都獲得不錯的反饋，甚至報名參加台北市世大運音樂作品徵選，獲得市府團隊受邀示範演出。

Judy潘老師表示，這些成績對很多樂團來說可能要花上好幾年，沒想到「孩在搖滾」只花了一年就有亮麗的成績，2017年更發行自己的全創作專輯，舉辦台灣巡迴表演，而每次「孩在搖滾」樂團的演出，小朋友們初生之犢不畏虎，毫無畏懼站在舞台上，勇敢的大聲唱出屬於他們的搖滾態度，都讓台下的音樂人及大人們，露出驚豔的眼光。有夢最美，追逐夢想最重要的是什麼？團長浩宇說「耐心」最重要，沒有耐心就無法練好樂器；而鼓手建亨認為，要有「毅力」，只要開始就不要停下來，堅持才會有成果。

(中國時報)

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