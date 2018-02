2018年02月11日 01:22 中國時報 報導王儒哲

金車噶瑪蘭威士忌酒廠甫在2017年末勇奪英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽(International Wine and Spirit Competition,IWSC)全球性大獎「世界年度蒸餾酒廠冠軍(Distiller of the Year)」,成亞洲首座,也是有史以來最年輕榮獲此世界冠軍殊榮的酒廠,寫下烈酒界的全新歷史,驚豔世界。

今年春節,金車噶瑪蘭誠摯推薦兩款噶瑪蘭經典獨奏禮盒,不僅適合尾牙春酒、團圓圍爐時搭餐享用,也是最有面子的伴手禮品。

噶瑪蘭經典獨奏OLOROSO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌禮盒,售價3700元。

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌禮盒,建議售價3200元。

請洽全台金車噶瑪蘭展售中心、酒專通路、橡木桶等均有上架銷售。可至官網:www.kavalanwhisky.com/location/index.aspx查詢通路門市資訊,或電洽噶瑪蘭威士忌服務電話0800-588-911。

飲酒過量 有礙健康

