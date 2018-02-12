少子化引爆國安危機！公教人員鐵飯碗 也不想生小孩

2018年02月12日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

育齡婦女總生產率-公務體系VS.全國

一般認為公教人員工作和待遇穩定，但未料生育率仍然偏低，根據行政院人事行政總處的統計，2017年在公務體系就職的婦女，平均一生中只生育1.18個小孩，平均生育年齡高達34.69歲，比全國平均值32歲還高，其中又以教育人員35.31歲最高，顯示公教人員晚生、少生、不敢生的狀況。

晚生、少生、不敢生

台灣少子化來得又急又快，外界以為少子化與不景氣有關，但從這項最新的統計可看出，公教人員擁有穩定工作，生育率仍然低。

對於公教女性有晚生或不敢生的趨勢，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，現在大學師資培育科系的學生畢業後，通常要花好幾年四處征戰參加各縣市教師甄選，在這段時間，即使他們結婚了，但因為工作不確定，不敢生小孩。

總生育率為1.18人

「好不容易考上正式教師，但可能夫妻分處不同縣市，怎麼生小孩？」張旭政說，許多女老師在花蓮、台東的學校任教，但老公可能在台北工作，夫妻分隔兩地，生下小孩將沒人照顧，他們就會選擇暫時不生，等到一切穩定了，再來生小孩。

考試院日前聽取行政院人事行政總處報告近年公務體系生育概況，2017年公務體系育齡婦女總生育率為1.18人，趨勢與全國平均數1.13接近，其中以警察人員平均生育率1.31人最高，其次是教育人員1.20人，第三是公務人員1.15人。

人事總處表示，當一個國家總生育率低於2.1人的人口替換水準時，少子女化即成為潛在危機。

公務體系各類人員育齡婦女的平均生育年齡，都比全國平均32歲來得高，去年平均達34.69歲，以教育人員35.31歲最高，即使是平均值最低的警察人員也有32.48歲。

平均生育年齡34歲

人事總處表示，從歷年的統計狀況來觀察，2007年以前公務體系婦女以30至34歲的生育率最高，25至29歲次高，35至39歲居第三，但是從2008年起，35至39歲的生育率已超越25至29歲的族群，躍居第二位。

為改善公教人員不生小孩情況，人事總處表示，未來將研議相關友善措施，讓公教人員能兼顧工作與家庭。

(中國時報)