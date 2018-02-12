搜救隊鞠躬 鳴笛收兵！重建花蓮 200億元專案融資

花蓮雲門翠堤大樓搜救任務結束，搜救人員對著大樓鳴笛並鞠躬敬禮後，抱著機具離開現場。（鄧博仁攝）

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中國時報
／綜合報導

花蓮大地震重創後山，更衝擊花蓮最重要的產業命脈，觀光及石材業，對此，行政院的「0206花蓮震災救助及重建專案小組」11日舉行兩次會議討論紓困案。國發會主委陳美伶會後裁示，除了交通部將提供3000萬給旅宿業者作為貸款利息補貼，將以國發基金或花東基金提供20億元供信保基金10倍擔保之用，總共200億元額度內，供受災企業專案融資。

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會中決定，有關石材災損品之暫存，同意由港務公司無償提供土地3年暫存，並即刻於今日開始現勘、整地等工作，以利清運作業進行。清運費用部分，全數由花東基金支應。

旅宿業3000萬貸款利息補貼

由於擔心銀行雨天收傘，政院也將協請金管會於2月13日前提出貸款展延、本金緩繳等紓困方案，呼籲金融業者以同理心協助；政院也將由國發基金或花東基金提供20億元供信保基金十倍擔保之用，總共200億元額度內，提供專案融資。

至於花蓮旅客大量減少，陳美伶也在會中拍板，交通部觀光局將提供旅宿業者貸款利息補貼紓困3000萬，並重建花東觀光，開發深度旅遊行程；未來若花蓮有大量旅客需求，台鐵將加開列車。

拆雲翠大樓 盡力保全2遺體

陳美伶表示，為讓暫時安置於收容所的民眾能安心過年，已主動聯繫聯發科董事長蔡明介，蔡允諾捐助住宿費用，使災民能於春節期間暫時居住於旅館或民宿，安心過年，政院東部聯合服務中心將盡快盤點災民需求，協助媒合。

而在雲翠大樓最後失聯2名陸客方面，縣長傅崐萁昨日沉痛宣布，受困的丁文昌、其妻何鳳華已罹難，由於建物傾斜超過30度，加以連日規模4以上的餘震不斷，無法再徒手挖掘，經家屬同意停止搜救，在「嗶！嗶！」兩聲長達30秒的響亮笛音聲以及全體搜救隊員90度鞠躬後，搜救行動正式「鳴笛收兵」，展開大樓拆除工程。傅崐萁表示，這棟大樓是花蓮人的痛，看到它，會引起不安情緒，再難拆也得拆，沒拆完，縣府人員就沒年可過。

現場救災指揮官、花蓮縣消防局長林文瑞指出，兩名罹難者疑受困大梁下，打掉大梁會影響大樓安全，罹難者遺體也恐難維持完整，將以6條棉被包住罹難者遺體，外圍用木板蓋住，噴上紅漆做標記，最後綁上繩子設置引導線，隔出長寬各8公尺的範圍區隔開拆除範圍。

林文瑞說，將從大樓頂層以大型機具拆除建築體，挖到3樓改以小型機具接續拆除，確保大樓無倒塌疑慮再進行挖掘，減少遺體被破壞的機會。

(中國時報)

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