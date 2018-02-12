民間仇台 兩岸政策亟待調整》新聞透視－兩岸晴雨表 陸輿論不容輕忽

2018年02月12日 04:10 中國時報 藍孝威 、 羅印冲

花蓮強震後，儘管蔡政府展現出對受災陸客較多關懷，但大陸民間自2016年陸客團火燒車事件埋下的仇台情緒一直延續、累積至今，並不會因為這次事件而完全消除；蔡政府必須警覺大陸輿論仇台的現象，若遲遲不調整兩岸政策走向，這樣的負面情緒和僵局仍會持續下去。

第一時間 仍為台灣加油

兩岸關係自蔡英文上任後的冷對抗局面遲遲未能打破，大陸媒體和網友在網路發文也日益尖銳。大陸網友的仇台情緒，在今年初幾乎沸騰。1月，大陸宣布啟用M503航路，蔡英文政府以不核准廈航與東航的春節加班機作為懲處，大陸網上到處可見圍剿蔡政府的言論。

儘管花蓮強震後，大陸網友第一時間就為台灣祈福，為台灣加油、表達捐款意願，期盼「海峽對岸的同胞一定要平安」。但大陸民間社會累積已久的仇台情緒，不可能因為蔡政府在一次事件中的表現就完全消解。

蔡英文上台後，大陸社會的仇台情緒持續累積，最關鍵的是發生於2016年7月的陸客遼寧團火燒車事件，當時上任才2個月的蔡英文，沒有去靈堂弔唁24名死亡陸客，也沒有致贈輓聯，被大陸輿論痛批「冷血、歧視大陸死者」。

負面觀感 不會立即消除

當時大陸社會累積的仇台情緒，在蔡政府依舊未改變兩岸政策走向下，遲遲無法消除，甚至在蔡政府推動去中國化等一系列柔性台獨的過程中，有逐漸惡化的現象。

這使大陸只好以自身力量協助受災陸客及其家屬處理後續事宜，包括國台辦主任張志軍在第一時間致電花蓮縣長傅崐萁關心地震災情，乃至陸方派出北京市台辦官員赴台直接與花蓮縣政府對接，等於繞開蔡政府官員，不發出對兩岸關係的「錯誤訊號」。

此外，主權問題仍是大陸輿論的敏感紅線。例如這次台灣婉拒大陸協助救災的提議，卻接受日本救援隊，被大陸網友酸「媚日」；日本首相安倍晉三對花蓮地震慰問信中使用「蔡英文總統」頭銜，大陸民間輿論也「炸鍋」，直批這是台日聯手製造「一中一台」的例證。

民間和網友的反應，其實就是普通老百姓最直接的感受，輿論的變化如同兩岸關係最敏感的晴雨表，台灣政府和民間切勿輕忽。面對大陸仇台情緒持續累積和蔓延，蔡政府必須思索調整改變兩岸政策和走向，才有可能扭轉大陸民間輿論的想法，真正為打破兩岸僵局創造出條件。

(中國時報)