賴揆：讓陽光盡快再照花蓮

2018年02月12日 04:10 中國時報 許家寧 、 曾百村 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮地震造成人員死傷，宗教人士11日在花蓮殯儀館震災聯合靈堂持續誦經，願死者安息。（中央社）

花蓮大地震造成17死、285傷，行政院長賴清德11日前往花蓮殯儀館，向罹難者捻香致意，並強調未來重建之路，政府一定與花蓮人站在一起，賴揆碰到罹難者陸客丁文昌家屬時，握手致意，罹難者家屬在步出靈堂時則只頻頻說：「謝謝大家！」

賴清德昨前往花蓮視察，他在雲翠大樓逐一向救護義警消及搜救隊員握手致意，感謝他們這幾天辛勞的付出，賴揆說，這並不是台灣第一場震災，國家因應重大事故都是同一套標準，隨著科技進步與經驗累積，花蓮得到的社會關心與政府支持很多，他強調，「花蓮這次得到中央政府的關心，只會更多、不會更少。」

隨後賴清德轉往花蓮殯儀館向罹難者表達哀悼之意，賴揆表示，相信在花蓮縣長傅崐萁的帶領下，一定可以妥善協助家屬料理後事，至於震災後續的復原與重建工作，中央也成立專案小組，由政務委員陳美伶擔任召集委員，全力支持縣府逐一協助未來後續重建事宜，讓陽光盡快再一次照到花蓮這個美麗的地方。

丁文昌的家屬接著至靈堂祭拜，並與遺體修復師討論、了解遺體修復情形及後續喪葬事宜，神情哀戚，雖有與賴揆碰面，但賴揆僅握手致意，家屬步出靈堂時，因悲傷情緒尚未恢復，僅低調直說感謝大家，隨後搭車離去。

遺體修復人員王薇君轉述，陸客家屬雖然心情相當煎熬，但更體諒搜救人員安危，忍痛同意花蓮縣政府以重型機具開挖，在發生這樣的悲劇下，此行來台感受到台灣人民、救難人員及各界的關心，讓他們感到非常溫暖，衷心感謝台灣人民。

海基會文教處長劉克鑫表示，對於後續喪葬事宜，會盡量尊重家屬意見，針對確認罹難的楊捷妻小3人死亡證明書，因部分證件未齊全，在補齊證件後，將盡快協助開立死亡證明書，家屬也同意出席12日中午為花蓮震災罹難者舉行的聯合公祭。

(中國時報)