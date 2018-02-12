救人優先 觀光小兩會低調互動

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中國時報
／花蓮─台北報導

花蓮強震後，有別於陸委會、國台辦間「零互動」，有「觀光小兩會」之稱的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），與大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）互動悄然展開，台旅會除第一時間通報陸客傷亡情形，海旅會也發函向台旅會致謝，感謝通報、搜救和協助，雙方不再「已讀不回」。

交通部觀光局副局長、台旅會副會長張錫聰昨證實，海旅會近日確實有發函向台旅會致謝，感謝通報、搜救和協助，對函文細節則不願多談。他強調，兩岸「觀光小兩會」本就有緊急通報機制，震災人命關天，以救人為優先。

來自北京的丁文昌一家五口不幸被埋在瓦礫中，其5名家屬在北京市台辦副主任于鳳英等人陪同下，於10日晚間抵達花蓮。海基會文教處長劉克鑫表示，11日上午一行人到倒塌現場，了解搜救情形，其後二度前往現場，與縣府溝通剩下2名失聯親人的開挖事宜，最終確定動用大型機械，盡快開挖。

至於家屬還有沒有需要台灣方面協助的地方？于鳳英表示，「暫時不需要，他們都安排得很妥當，謝謝。」

由於兩岸官方關係依舊冰封，于鳳英此次來台謹守「少接觸、少露面、不同台」的低調原則，除非必要，都盡可能與海陸兩會人員保持距離，更多直接與花蓮縣府溝通，避免發出「錯誤訊號」，讓焦點集中在善後。

知情人士表示，10日晚間曾有媒體要求，家屬不願受訪沒關係，但希望在場的劉克鑫與于鳳英出來簡單講幾句話，但遭到拒絕，自始至終大陸官員皆未出聲或出面。顯示此行陸方相當忌諱被拍到兩岸官員「同框」或「互動」。此外，海基會指出，劉克鑫10日前往探視國盛六街白金雙星大樓的受災戶、大陸籍配偶彭女士。劉表示，海基會與陸委會將全力提供後續協助。

(中國時報)

賴揆：讓陽光盡快再照花蓮 2陸客埋瓦礫 家屬忍痛允開挖

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