救花蓮 賴揆補助會多不會少

2018年02月12日 04:10 中國時報 曾百村 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

2月5日正式通車的蘇花改蘇澳至東澳段，立即在花蓮震災的救災工作上發揮大作用，讓大型救災車輛迅速安全開往花蓮。（公路總局提供）

行政院長賴清德11日前往花蓮探視地震災情，被問及，當初台南地震維冠大樓倒塌時，時任行政院長的張善政二話不說就給了200億的災害補助款，此次花蓮大地震，行政院僅給3億元，相形之下差很大，賴揆澄清，台南之後僅申請9000多萬元，並強調未來撥給花蓮的災害補助「只會多不會少」，政院隨後也針對花蓮震災補助款，表示將提高到10億，幫助縣府災後重建工作。

遭質疑「救災也分藍綠」

賴清德昨視察災區自來水修復進度，及雲翠大樓搜救狀況，同時慰問搜隊員；震災發生後，最讓花蓮市區居民難受的，除了不停歇的餘震，就是自來水公司修復水管態度消極，目前仍有4000戶停水，縣府詢問時，水公司甚至回答「過年前，1樓居民有水可用」，讓縣府氣結；賴揆當場要求自來水公司加快速度，務必讓花蓮居民在過年時有水可用。

強調台南只申請9000萬

地震發生後，各界善款陸續湧入花蓮救災專戶，但後續修復與災民安置都需要大筆經費；行政院日前表示，會撥3億元災害補助費用給縣府，但賴清德被問及，此次花蓮獲行政院補助3億元，但台南市2年前發生震災時，張善政給了200億災害補助款，同樣是大地震，兩縣市的補助「差很大」，外界甚至質疑，難不成救災也分藍綠？

賴清德旋即澄清，台灣社會對於花蓮大地震非常關心，中央更不可能漠視不管，對於台南震災獲200億救災補助，賴揆稱「到最後台南也只有申請補助9000多萬元」，3億元只是一開始對花蓮震災預定的救災補助計畫，允諾後續補助「只會更多不會更少」。

行政院昨透過新聞稿說明，針對花蓮震災的補助款將提高到10億，以幫助花蓮縣政府災後重建工作。

國民黨預計捐200萬賑災

此外，國民黨主席吳敦義昨下午也前往花蓮慰問災民，出席祈福活動時忍不住落淚、哭紅了雙眼，據悉黨中央預計捐出200萬元給縣政府賑災，吳敦義也自掏腰包，準備小紅包給受災戶壓驚。

(中國時報)