災區喊Action 拍片亂入犯眾怒

宗教團體山達基不顧災民感受，在雲翠大樓前拍片挨批，讓受災戶「看了很不舒服」。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震災情慘重，全台關注，但有宗教團體不顧災民感受，竟在傾塌的雲翠大樓外拍片，還宛如導演高喊「Action」，更彩排5、6次之多，受災戶看見坦言「很不舒服」，網友更是罵聲連連，直呼這些人被宗教衝昏了頭，真的沒有同理心。

花蓮震災搜救行動11日宣告中止，開始進駐大鋼牙重機具展開拆除作業，但宗教團體「山達基」教會人士遭民眾發現竟把雲翠大樓前方道路當成片場，成員齊步往前走，後面有專人拍攝，還大喊「來來，準備好沒，123 Action」、「很好，再做一次」，令人傻眼。

災後進駐災區，免費提供熱食給救難人員與災民的老闆龔修賢爆料，該教會人士向店家要求提供5碗熱湯，還「指定外送」至台北市救難大隊指揮所，但送達後才發現，原來是給一旁教會搭設的帳篷據點，令人忍不住大罵，「這裡是災區又不是觀光夜市！」「人家忙救災，你們在這踢正步？」龔修賢指出，這群穿著黃色上衣的教徒，怪異行徑引起側目，有民眾拍下影片上傳網路，引發眾怒。

對此，教會牧師陳素貞澄清表示，因為5碗熱湯太燙，加上沒有湯蓋，志工只有1個人無法拿，店家也願意幫忙送餐，才會指定外送，至於拍片則是愛好攝影志工想記錄下協助救災過程，對於志工行為造成外界困擾向店家致上歉意。山達基教會高雄機構也說明，地震發生後，志工隨即在花蓮小巨蛋、中華國小與雲翠大樓開設3處據點，替災民、救災人員按摩紓壓，也為災民提供服務，對於缺失往後也會改進。

(中國時報)

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