去年結婚少萬對 離婚飆新高

2018年02月12日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

近9年國人結婚、離婚統計

內政部公布最新統計，去年全年有13.8萬對新人結婚，結婚率千分之5.86，創下2010年以來最低點，比起前年少了近1萬對，今年1月結婚對數也較去年1月持續下滑。相對的，去年離婚率平均千分之2.31，則是創下5年來新高。

結婚率低於千分之6

所謂粗結婚率(離婚率)是指一特定期間內，結婚(離婚)對數對同一期間人口數的比率。據內政部統計，從1951年以來，台灣結婚率僅有3年低於千分之6，最低的1年是在2009年，當年結婚率僅千分之5.07，不到12萬對的新人結婚，其次就是去年，結婚率甚至低於2007年的千分之5.89。

相較於低結婚率，台灣的離婚率則有走高趨勢，去年全年有5萬4412對怨偶離婚，離婚率千分之2.31，是2013年以來最高點。

離婚率大增16.22％

根據內政部最新統計，今年1月有1萬4314對新人結婚，結婚率千分之7.15，由於農曆年前原本就是結婚旺季，若與去年同月相較，仍減少54對。今年1月也有4384對夫妻離婚，離婚率千分之2.19，比去年同期增加612對，離婚率大幅提高16.22％。

對於結婚少，離婚多的現象，兩性學者何春蕤表示，根本原因是社會變遷，人與人相互容忍度越來越低，彼此和樂相處變得不太容易。結婚的目的既然不能得到更多好處，反而變成麻煩事，年輕人自然就感到遲疑，甚至裹足不前。

容忍度低難與人相處

何春蕤長年從事婦女與社會運動，她認為，台灣社會的氛圍正在教導下一代無論對事、對人都針鋒相對，導致容忍與抗壓力下滑，人與人之間變得不好共處，一些傳統的價值都被否定，長此以往，台灣將由群體社會變成個人社會，結婚率下降正好是這種危機的展現。

常在媒體暢談兩性關係的吳娟瑜則認為，現在的年輕人對於婚姻風險評估非常敏感，警覺性也提高，考慮因素當然比以前多，一旦認為結婚比單身增加許多負擔，就不願承擔而選擇不婚。

吳娟瑜說，還有景氣長年不佳，不少年輕人陷入低薪困境，使得許多人把經濟穩定擺在第一，感情生活其次，在現實生活的壓力下，更不想走入婚姻。吳娟瑜常聽到周遭一些友人說，寧願努力去賺自己的人生，也不要投入婚姻、家庭而失去自我。

(中國時報)