政院兒童網「給小朋友的話」不夠用心 2政委無言 吳政忠抄江宜樺

吳政忠想要告訴小朋友的話：

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中國時報
／台北報導

在行政院兒童網中，閣揆賴清德用學歷、經歷充當「小朋友的話」，9位政務委員中，陳美伶、吳澤成同樣無話可說、只附上學經歷給小朋友看；尤有甚者，吳政忠涉嫌抄襲前行政院長江宜樺的內容，一字未改「複製」、「貼上」，太不用心。

吳政忠受訪時，第一時間回應是，他不是很清楚行政院兒童網、也不清楚「想要告訴小朋友的話」內容會跟江宜樺一樣，還要再了解一下。

吳政忠辦公室否認抄襲江宜樺，辯稱當初提供的文字內容與江宜樺不同，不知為何會一模一樣，事後也未曾再檢視相關網頁，所以沒發現錯誤。

但這樣的內容就躺在行政院官方網站上超過1年半，本報記者在2月7日詢問後，短短1小時內，吳政忠網頁內容已經火速更新。

江宜樺給小朋友的話，是「希望每一個小朋友不要太在意考試和成績，考試與成績只是一時的，小朋友應該努力發掘出自己的興趣」。

所幸多數政委，包括林萬億、張景森、羅秉成、鄧振中是相對用心，願意跟小朋友溝通。林萬億想要告訴小朋友的話，是快樂的童年不是每個人都生來就有的。有幸運，有不幸。幸運的要珍惜，不幸的我們會努力協助你。也請生來較不幸的要加油，不要放棄向上提升的機會。

政委張景森自述其人格特質，是正面思考，凡事向前看，對網路的看法是，「一個與真實世界平行、甚至可以超越它的虛擬世界，可以探索，但不能過度沉迷」。給小朋友的話是「發揮想像力，盡情探索這個世界」。

唐鳳給小朋友的座右銘很特別，「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，給小朋的話很簡短，Share & Enjoy！就是分享跟享受。

政委徐國勇給小朋友的話是，「喜歡吃的東西不一定都是對身體好，像是糖！討厭的東西也常常有好的，像是藥！」

(中國時報)

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