冷漠團隊 怎能推出友善政策

友善列印
中國時報

結婚少、晚生、少生與人口高齡化等問題全綁在一起，政府要化解此國安危機，除提振經濟，並佐以友善育兒政策，減輕年輕父母負擔外，兩性專家的談話更是提醒政府，台灣社會太過針鋒相對了，政治人物都有責任營造和諧的社會氣氛，多給人民希望，才能讓年輕人願意養兒育女。

政府催生，重點在提振經濟，讓年輕人有錢，願意走入禮堂，擔負家庭責任。目前政府做最多的是喊話，要求老闆加薪，雖然有企業響應，但薪資應該調整多少，並非是簡單的數學公式，而是由市場機制決定，政府不宜干涉太多，事實上，政府也無力干涉，一再宣示，只是減損自己的威信。

民進黨執政以來，確實很努力進行法律鬆綁，推動「5+2」創新產業，並解決投資五缺問題，政府的確想了一些對策，但在這些對策裡，仍有很多政治考量，例如在兩岸氣氛僵硬下，陸客減少，導致觀光業蕭條，政府解決的辦法是加強引入東南亞客源，人數雖沒減少，但消費力大減。又如電力吃緊，建好的核四卻封存，即使是核二廠2號機啟動，仍有極大的阻力。

如果執政黨少一些政治算計，以台灣最長遠、最大利益為解決依歸，只要做對事，提振起民眾信心，整個社會氛圍就會有煥然一新的感受。

再就兒少政策而言，賴揆上任5個月，多次提出育兒及兒少政策，內容有針對少子化提出育人的「生生不息政策」，加發幼兒照顧津點以及推動私幼公共化；在教育及產業面，賴揆也提醒，AI世代來臨，填鴨式的教育不再可行，不論是老師的教、學生的習，未來都可能趕不上人工智慧，死背不再是發展出路的硬道理，這些都是正確觀察，可惜的是，發現問題還不夠，欠缺相應解決之道，有賴政府首長殫精竭慮，為人民解決問題。

但是以政院對兒童官網的經營來看，在9位政委中，2人沒交、1人涉嫌抄襲前閣揆，即使是幕僚作業，也不該有這樣的疏失。從政之道，最重要的是熱誠，這樣對兒童冷默的團隊，又如何期待他們推出像樣的政策？

(中國時報)

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