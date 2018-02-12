賴揆沒話對「未來主人翁」說

2018年02月12日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院兒童網揭示兒童人權，強調「小朋友因為個子小，所以穿小件的衣服，吃小碗的飯，但小朋友不應該因為年齡小權利就打折扣」。賴揆上任後推出一系列友善育兒政策，編列300多億預算，滿足0～5歲幼托需求，但著眼的都是有選票的父母，小朋友如果知賴叔叔「給小朋友的話」只有冰冷的學經歷，不知作何感想？

行政院官網自毛治國任閣揆起，另設有兒童網，目的是向國家未來主人翁介紹行政機關職掌與運作，以及與兒童相關政策。其中在「認識院長」部分，歷任閣揆大概都有「我的人格特質、我喜歡的書、想要告訴小朋友的話等」介紹。賴清德上任5個月，只貼上學經歷，反觀前任閣揆林全的自我介紹內容豐富，包括座右銘是「追求夢想，永不放棄」，認真做自己有興趣的事，學習不怕挫折與失敗。

毛治國也相當用心，他給小朋友的話，是「保持好奇心，使自己可以不斷成長；常常反省自己，這是改進缺點，使自己不斷進步的祕訣」。

張善政也提及，座右銘是「開放心胸，隨時學新東西」，而影響最深的人則是「超有愛心的媽媽」，張善政寫道，小時候的夢想是當火車司機；最特別的童年往事，則是跟在鐵路局上班的爺爺搭火車到處跑；張善政想要告訴小朋友的話，是「好好珍惜、享受童年，這是一輩子最快樂的時光」。

江宜樺則說，影響他最深的人，是三國時代的諸葛亮，而最喜歡看的書，當然是「三國演義」，因為三國演義中有許許多多精采的歷史故事，也有他最喜歡且佩服的諸葛亮。江宜樺最想要告訴小朋友的話，是希望每一個小朋友不要太在意考試和成績，考試與成績只是一時的，小朋友應該努力發掘出自己的興趣。

賴揆前幾任閣揆，可說相當用心營造育兒友善環境，但卻忽略自家網站，為何沒有一句要對小朋友說的話？行政院官網管理人員直接說，賴揆沒有提供。

(中國時報)