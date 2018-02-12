少子化衝擊房市 2030年大萎縮

2018年02月12日 04:10 中國時報 方明 ／台北報導 ／台北報導

少子化恐將引爆房市大崩盤！根據統計，30歲以上是購屋需求重要門檻，2010～2017年房市主要買盤以「80後」世代為重要族群，10年間平均每年出生人數36.1萬人，尚能支撐每年30萬棟以上的房市交易量，但至「100後」每年平均出生人數下滑至22.6萬人，推估2030年起，房市每年交易量恐將下探20萬棟，房市將面臨巨大挑戰。

根據金融聯合徵信中心統計，2017年購屋貸款買房者年齡，以30～40歲占比最高、達35％，共3.9萬餘筆，其次為41～50歲、共3.3萬餘筆、占比30％，換句話說，30～50歲中生代族群，為房市購屋主力，占比高達65％。

根據屋比趨勢研究中心統計，30～40歲以上民眾，即「80後」世代(1980～1989年出生)，以30歲為購屋門檻計算，此世代為2010～2019年間房市買盤主力，此期間平均每年買賣移轉棟數約32.4萬棟，而「80後」平均每年出生人口數為36.1萬餘人，要撐起每年30萬棟以上移轉量，尚不成問題。

不過，「90後(1990～1999年出生)」、「100後(2000～2009年出生)」這兩個世代平均每年出生人口僅有31.6萬及22.6萬人，預期當2020～2029年的房市買盤主力落到「90後」世代時，很難再撐起每年30萬棟以上的移轉量。

尤其，從2030年起，「100後」世代成為買盤主力時，若無其他外來買盤支持，每年房市移轉量可能下探20萬棟。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，少子化目前對房市影響還有限，且台灣房市過去幾年受政府調控，不少購屋者轉趨觀望，買氣過度壓抑，許多達購屋年齡，有需求卻不敢進場者相當多，接下來幾年只要政府不再打房，這些遞延剛性買盤可能陸續回歸，支撐房市買氣走高，預期少子化對房市衝擊的時間點，從2020年後才會較有所感，將以2030年後影響最為劇烈。

陳傑鳴認為，人口紅利是支撐房市的重要關鍵，以供需觀點來看，當人口越來越少，代表買房潛力族群(需求)減少，一旦需求下降，房市必將面臨銷售壓力，價格也有修正空間。

(中國時報)