小年夜早班車 還有零星車票

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

周四就是除夕了，國道客運、高鐵、離島航班以及往花東的台鐵列車，熱門時段車票幾乎售罄，還沒買票的民眾，建議提早至現場候位，否則只能避開尖峰時段；國道方面，後天（14日）開始進行各式管制措施，預計當晚會出現第一波返鄉車流。

西部18、19日高乘載

高速公路從14日至20日將進行各項管制措施，包括高乘載管制、匝道封閉、費率優惠、匝道儀控、開放路肩等，駕駛較關心的收費部分，交通部已宣布15日至20日國道採單一費率，深夜0至5時暫停收費，另國3新竹至燕巢系統享通行費8折收費。西部國道則要注意18、19日上午9至下午2時，國1北上高雄至湖口、國3北上九如至大溪，各交流道入口匝道有高乘載管制。

高公局依往年經驗預估，假期前段主要以南下返鄉旅次為主，若民眾選擇14日中午前南下，還不至於碰上塞車；到假期中段，會有中、長程的家庭旅遊活動，各大風景區路段交通量將明顯增加，而假期最後兩天，以短程旅遊及北上返回工作的旅次為主。

鎖定早上8點前列車

受到花蓮地震影響，上周末往東部的台鐵列車出現一股明顯的退票潮，春節也有部分的旅客退票，但空位很快又被補上，對號票與實名制列車票幾乎售完，可見花東的火車票仍然搶手。台鐵表示，14日、15日、19日及20日，凡是開往花東的普悠瑪和太魯閣號，當天都可以在車站窗口買站票，可享8折優惠，每班限定120個名額。

高鐵公司則分析，春節疏運現已售出83萬張對號座車票，除夕前兩天（13日）下午4時30分以後的南下對號車票，幾乎已經賣完，除夕前一天（14日）更熱門，只剩早上有零星車票，除夕當天則滿到晚間7時左右；至於北上尖峰，初四、初五幾乎賣完，還沒買票的民眾，可能要鎖定早上8點之前的列車。高鐵強調，每列車會安排3至5個自由座車廂，沒買到對號票的旅客，建議提早進站候位。

國道客運 享85折優惠

交通部今年春節提供86條國道客運路線平均85折票價優惠，搭乘國道客運或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運（北市公車除外），享有基本里程或一段票免費優惠。公路總局指出，連假期間的國道客運預售票，除夕及初五已售出約9成，中間幾天則發售6至7成，旅客若不急著返鄉，仍有機會買票，客運業者也會視需求增班。

離島航班部分，民航局統計，14日、15日本島往離島的航班全滿；18日至20日離島往本島同樣全滿，其他時間都還有空位，將視情況加派加班機。

(中國時報)