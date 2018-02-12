明起回暖 過年迎接好天氣

2018年02月12日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

終於快要揮別又溼又冷的天氣了！氣象局預報員林定宜表示，農曆連假期間各地天氣多雲到晴並且回暖，北部高溫可到攝氏24度，南部甚至逼近30度。不過日夜溫差大，西部平原與金門、馬祖常有濃霧，出遊要小心交通安全。

林定宜說，過年前最後一波寒流以昨晚至今日清晨，以及今晚至明晨最冷，低溫下探攝氏7度，海邊與空曠地區甚至可降到6度，最低溫可能出現在宜蘭與嘉義。

這波寒流延續時間不長，氣象局預估，明天白天起氣溫就會明顯回升，農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20度，南部逼近30度。氣象局預估初四（19日）才會有另一波冷空氣來臨，溫度略降，北部、東北部降雨機會提高。

氣象達人吳德榮也說，整體而言今年春節天氣很不錯，僅大年初一（16日）及初四（19日）有點變化。16日因有微弱鋒面從北方掠過、東北風稍增強，但影響很小。迎風面雲量略增，北海岸、東北部、東部有零星短暫雨的機率，白天高溫略降，低溫變化不大，其他地區仍為晴朗穩定的天氣。

氣象專家彭啟明則認為，春節假期的天氣整體來看偏暖是沒錯，但也有一些小的變化。如除夕晚間有鋒面接近，初一全台都有下雨的機會，不過鋒面通過後沒有明顯的冷空氣，天氣又恢復穩定。

(中國時報)