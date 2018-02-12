春節暴飲暴食 當心吐血送急診

春節期間各醫院開診情形

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中國時報
／台北報導

春節將至，許多人早已規畫好各種大餐，有些平時因病得忌口的民眾，也會以「過年嘛」選擇放縱一下。醫師提醒，春節急診時有民眾因暴飲暴食，食道、胃靜脈曲張破裂吐血事件，更有慢性病患因吃太鹹，血壓暴增而中風；年後門診方面，腸胃道、三高患者更都增加2～3成以上，呼籲春節飲食，不應和平時「太不一樣」。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，很多肝病患者，常併發食道、胃的靜脈曲張，一旦大吃大喝又飲酒，易讓靜脈曲張破裂而大量吐血，不緊急送醫會有生命危險。

三軍總醫院腎臟科主任吳家兆說，很多病患的腎臟病，是因高血壓、糖尿病等慢性病併發造成，觀察發現，每年過年，這些本該忌口的患者，卻常會「自行放假」，進而引發腦中風、心肌梗塞送醫急救。

吳家兆補充，年後門診方面，大多數的腎病患者，都有因吃太鹹而水分排不出體外、嚴重水腫的問題；朱光恩觀察發現，包括膽結石引發的腹痛、酒精性胰臟炎等患者，年後都會增加至少2成，「這都和春節飲食太油膩、酒喝太多有關」。

朱光恩提醒，只要稍做改變，便能讓過年聚餐豐盛又健康，像是油飯或八寶飯因不好消化，易造成便祕、胃食道逆流，可以白飯、雜糧取代，肉品用「年年有餘」的魚類海鮮，減少臘肉、香腸等加工肉品，並以天然的蔥薑蒜佐料，取代其他油膩醬料，飲料則應以無糖、低糖茶類為主，少喝汽水、含糖飲和酒類。

(中國時報)

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