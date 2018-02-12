旅遊達人推薦 走春賞櫻趣

2018年02月12日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

過年民眾都會走春，但在哪個時段出遊比較不會塞車呢？旅遊達人澤澤稱奇分析，因花蓮地震，可能很多人取消東部行程，改往西部跑，因此高速公路及各大景點會塞車。他建議，若要觀光不塞車，最好大年初一早上出門，因為除夕大家守歲較晚，初一大部分會晚一點出發。觀光局則呼籲，花蓮觀光資源豐富，民眾可前往旅遊，實際幫助當地人。

澤澤稱奇表示，花蓮地震加上天氣預報過年會是好天氣，西部預期人潮會比去年多，初二、初三應會最塞，初四過後緩解。

春節正好是賞櫻、採草莓時節，寒流一波波，櫻花盛開，除武陵有八重櫻可賞花，他建議可到苗栗大湖採草莓，旁邊吉野櫻會盛開；再往山裡走就是泰安，可泡溫泉放鬆；還有汶水老街，有很多「草莓」小吃，例如草莓香腸、草莓燒、草莓餛飩等。

想要賞櫻花就不能錯過南投的九族文化村，除當地的山櫻花早開外，日本混種的八重櫻花瓣瓣數較多，盛開時十分漂亮，民眾可坐纜車，欣賞山坡被染成桃紅色。九族文化村近年引進新的水晶纜車，內部地面是透明的，遊客可直接往下看一整片的櫻花，另還有不定期穿和服趣味活動。

冬天還可以賞鬱金香，推薦去桃園的山區桃源仙谷，利用鬱金香不同的花色有彩虹花田，且園區較感受不到商業化氣息，可感受原住民的純樸自然。

(中國時報)