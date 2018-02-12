中遠之星 海上直航 送台胞回家

2018年02月12日 04:10 中國時報 林瑞益 ／浙江玉環報導 ／浙江玉環報導

因大陸被迫取消176班春節加班機，部分旅客選擇搭乘「中遠之星」客輪返台。近300名旅客搭乘10日的航班於11日早上抵達基隆港。「中遠之星」過年前將在兩岸間運行16個航次，提供2.2萬個艙位供台胞往返兩岸。

浙江到基隆 共16航次

第二屆「送台灣同胞回家過大年」活動─浙江台州市玉環大麥嶼港至台灣基隆港的海上直航，10日載運297名乘客，11日上午順利抵達基隆港。

許多旅客表示，蔡政府因政治因素讓加班機「卡關」，讓許多兩岸民眾成了「受害者」。

今年是大麥嶼港至基隆港從2010年開通直航以來的第九個春運。「中遠之星」今年春運期間將在兩岸間航行16個航次，提供2.2萬個艙位讓台胞在春節期間順利往返兩岸，方便台胞返鄉。

「確實有許多台灣旅客因為買不到飛機票而改搭『中遠之星』。」該船工作人員表示，由於東航和廈航共176班加班機被迫取消，今年搭船返鄉的台灣民眾比往年增加。

沒飛機可搭 改走水路

林姓台幹表示，原本買的是陸籍航空加班機機票，無奈民航局一直未批准，他只得和另一位同事改買船票提前返台。

一名在長三角唸書的台生表示，雖然船票比加班機便宜，但缺點是海上航行時間較長，如果蔡政府批准陸籍業者的加班機，包括台商台生，甚至來台旅遊的大陸民眾，都會有更多選擇。

方便又優惠 倍感溫馨

10日的活動以「海上直航」和「共圓新春」為主題，凸顯親情、溫馨特點。開通「愛伴回家路親情返鄉」直達車，派專車在溫嶺活動站免費接駁台胞至大麥嶼碼頭旅檢大廳通關。

主辦單位也給予各地台辦或台協組團訂票的旅客團購優惠價，玉環市各部門更是全力協助，「中遠之星」也調配讓出船票、增加旅客鋪位，並給予團購8折優惠，讓許多台胞感受溫馨。

主辦單位表示，最重要的是讓每一名台灣朋友都能順利返家過年，也期盼兩岸和睦相處，未來有更多台胞到大陸工作或求學旅遊，讓所有乘客感受到「兩岸同春一家親」的濃厚氛圍，讓更多台胞感受到實惠、不折騰，及時返家和親人團聚。

(中國時報)