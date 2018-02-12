另類郵輪之旅 台味足獲青睞

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中國時報
／浙江玉環報導

許多台商、旅客因為訂不到機票，改搭「中遠之星」客輪返家過年。上海市台協永續農業工作委員會CEO朱寬務表示，他在微信上的朋友圈發動友人買票，很高興又多了一個管道可以回家。

朱寬務的朋友遍布上海、南京、江蘇與昆山等地，有些人的手腳快，已提前買好機票，也有人遲遲等不到加班機。由於返台機票已喊到6000元（人民幣，下同）起跳，不少人根本買不下手，直喊「高得太離譜」，於是選擇搭「中遠之星」回台灣。

台商鄭文欽得知有「中遠之星」客輪，選擇坐船回台。「一張回台機票要6000元，一家3口如果不搭飛機，可省下1.5萬元左右，相當划算；因此全家一起坐船回台，就當成一趟郵輪之旅。」

「中遠之星」也給了無法搭飛機的乘客另一選擇，旅客曾文造因為小孩罹患白血病，無法搭飛機，所以選擇搭船。他說，一家人可搭船回家，也是不錯選擇，省下的錢可當成孩子醫療費用。

除了便宜，「中遠之星」因為沒有限制乘客的攜帶物品重量，也成為另一賣點。在兩岸辦過多次騎行活動的楊民忠說，他是「中遠之星」的常客，已好幾次帶著弱勢孩子到大陸參加單車天使兩岸公益活動。

他指出，該船不同於其他郵輪，因為長期為兩岸民眾服務，船上的餐點包含海鮮米粉、魚丸湯、魯肉飯等都很有台灣味，獲得許多旅客的青睞。

(中國時報)

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