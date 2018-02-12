家屬失倚靠 哭求找工作養家

黑鷹直升機機工長陳冠宏妻子（右三）懷有6個月身孕，11日牽著5歲兒子到台東海邊，告訴丈夫可以回家了。 （中央社）

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中國時報
／台東報導
黑鷹直升機機組員的家屬遠眺蘭嶼，手持白玫瑰追思。（黃力勉攝）

黑鷹直升機NA-706上周深夜執行蘭嶼病患後送任務墜海失事，機上6人罹難，11日是頭七，家屬們哭紅了雙眼，前往台東市太平溪出海口遠眺蘭嶼，進行招魂儀式，正駕駛康萬福的妻子麥玉青哭著說「萬福！任務結束了，帶著大家回來吧！」

11日家屬原訂要搭乘空勤直升機前往失事現場憑弔，不過蘭嶼風速超限臨時取消，改往太平溪口隔海招魂。

黑鷹機上正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏及隨行護理師蔡邑敏的家屬，全都參加招魂法會，家屬們隔海遠眺蘭嶼，泣不成聲的哭喊親人名字，令人聞之鼻酸。

「萬福、文彥、冠宏、邑敏，任務結束了，回家吧！」空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全對著大海呼喊，更讓家屬們淚崩。

「我的專長就是飛行，飛行還能救人，為什麼不飛？」麥玉青說，萬福退伍後還是想飛行，並通過高考，因此就成全他。在家裡生死從來不是忌諱的話題，事件發生後也不斷對著萬福講，不要有罣礙，到另外一個世界繼續救人，我們會堅強的活下去！

罹難機組人員的家庭頓失經濟支柱，尤其機工長陳冠宏留下2幼兒、1遺腹子，妻子黃靜瑜是全職家管，讓台東縣黃健庭前往慰問時，黃靜瑜也請求黃健庭幫她找一個有保障、穩定的工作。

副駕駛唐文彥高齡70歲的老母親唐楊月花哭著說，希望還是能找到遺體，雖然自己年紀已大，但還是會協助拉拔唐文彥的小孩長大，也希望空勤總隊可以協助，讓媳婦可以找到一個穩定的工作。

空勤總隊長董劍城強調，他會竭盡所能達成家屬們的需求，罹難機組人員也會從優撫卹。

(中國時報)

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