7成6綠選民 盼北市自推人選

2018年02月12日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委姚文智於月初完成民調，指表態支持民進黨的民眾，高達6成2對台北市長柯文哲執政不滿，且有7成6支持者認為柯與民進黨的價值理念不同；問及年底民進黨該不該自推候選人？有76.2％綠營支持者表態支持，顯示綠營自推人選氣氛濃厚。

2018民進黨是否再與柯文哲合作，姚文智日前自做民調，以了解支持者對自推人選的傾向。

詢問綠營支持者，柯與民進黨是否價值理念相同時，僅有1.7％認為完全相同，12.6％認為有點相同，但49.8％認為不太相同，且有26.7％認為完全不相同。

至於年底縣市長選舉，民進黨是否該自推人選，有76.2民進黨支持者認為應該，僅有12.8％認為不應該，10.9％沒意見。

姚文智昨受訪時補充，他曾與蔡總統就台北市選情交換意見，強調基層認為應自提人選，「民進黨在三足鼎立下極可能勝選」；蔡當時未表示意見，她尚未看過這份民調，但蔡強調「（提名）時間還沒到」，要他再加油。

如果民進黨自推人選，對國民黨北市選情是否有利？國民黨主席吳敦義表示，要看民進黨推出何人選，如果是優秀人選，就會增加競選的力度。

此份民調委託世新大學民意調查研究中心所做，時間為1月30日至2月1日，調查對象為台北市年滿20歲以上具投票權的民眾，有效樣本為4347份，其中表態支持民進黨者有815份，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.5個百分點。

(中國時報)