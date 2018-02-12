股市封關 保守持股安心過年

2018年02月12日 04:10 中國時報 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

台股經歷上周爆跌754.48點，即將在今（12）日封關，由於短線急跌、投資名師多認為封關日行情可能先開低後走高，指數可望站上年線（10395點），不過台股休市期間，美股等國際股市變數，建議投資人若要抱股過年，宜採低持股策略，新春紅盤後視國際股市再進場加碼持股。

逢高減碼靜候佳機

台股上周因美股大跌影響，外資大賣835億元，市場融資餘額大量殺出，大盤反轉直下，相繼跌破季線、半年線和年線支撐，9月KD值在高檔鈍化15個月後，從80以上高檔交叉向下修正，漸出現中長期調整壓力。

統一投顧董事長黎方國分析指出，台股本波受到美股大幅波動影響，重挫摜破年線，是心理因素，由於短線急跌，加以有政府基金買盤等，預期封關日指數站上年線可能性相當大，不過，考量台股休市期間，國際金融市場波動因素，建議投資人在封關日逢高減碼，持股比重至多兩成，保留高部位現金，待新春紅盤後，看國際股市再做加碼動作。

美股回穩有助紅盤

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前台股融資維持率還有約155％，與近三年最低140％仍有段距離，美股道瓊去年大漲4995點，但今年高檔拉回已下跌2,767點，相當於跌掉去年漲點的55％，而外資元月買超台股755億元，但2月累計已賣超達825億元。短線止跌訊號是外資賣超由逾百億元縮減到30億元以內、拉出長紅K棒。陳奕光也認為，投資人如要抱股過年，要嚴控持股比重四成以內，新春紅盤後再積極進場。

康和證券投資總監廖繼弘表示，美股四大指數上周都留長下影線反彈，守在半年線（同時也是中期上升趨勢線）以上，台積電ADR上周五漲2.75％，有利台股周一反彈回年線以上，但因有春節長假，買盤會偏觀望，封關可望收紅，但不會太強勢。

另外，觀察技術面，年線將在3月至5月扣抵9811點至10040點相對低指數區，此區域為多頭必守重鎮，只有指數維持萬點以上，年線才能維持緩升。如美股持續守住半年線至年線間支撐反彈後漸回穩，將有助於台股新春紅盤表現。

(中國時報)