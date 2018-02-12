台灣第一品牌 中信銀6連霸

中國信託視品牌價值為最重視的無形資產，連續6年蟬聯台灣銀行業第一品牌，獲「Brand Finance全球500大銀行品牌調查」肯定。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

叫我第一名！英國專業品牌價值研究機構Brand Finance最新公布的「2018年全球500大銀行品牌調查 」結果顯示，中國信託銀行今年在全球500大銀行中排名第181名，品牌價值達9.70億美元（折合新臺幣約291億元），連續6年蟬聯台灣銀行業第一品牌榮譽。

Brand Finance於1996年在英國倫敦成立，每年調查全球逾5,000家企業，公布前500大最有價值企業品牌，是極具公信力的品牌研究機構。

2018年全球500大銀行品牌調查以全球銀行業為調查對象，調查方式由品牌強度指標、消費者品牌忠誠度、財務營運績效等多項數據評估，計算全球各知名銀行品牌價值，依序排名500大銀行。

依主辦單位提供調查結果指出，中國信託銀行近年來員工人數持續成長，積極落實企業社會責任及員工照顧作為，同時藉由企業資源整合創新業務模式，配合政府政策，協助推動改善氣候變遷，遵守環境相關法規，品牌強度指標各項衡量標準中表現出色。

中國信託金融控股公司於經濟、環境、社會三大構面上績效顯著，繼去年首度入選道瓊永續指數「世界指數」成分股之後，最新出版的2018年《RobecoSA M永續年報》榮膺銅級殊榮，為台灣金融業最佳，顯示中國信託致力推動企業社會責任，並與國際標準接軌受到國內外各界肯定，亦是蟬聯第一品牌主因。

品牌價值為中國信託最重視的無形資產，長期以客戶為中心，致力耕耘企業社會責任、員工照顧、營運績效、公司治理、環境永續、客戶關懷等面向。未來將秉持We are family的品牌精神，「守護與創造」的企業使命及「關心、專業、信賴」的品牌特質，打造「臺灣第一、亞洲領先」領導品牌，期許成為客戶、股東及大眾心中最值得信賴的金融機構。

(中國時報)

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