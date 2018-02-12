旺視界》老戲骨金士傑 演活劇場人生

2018年02月12日 04:10 中國時報 李欣恬 ） （執筆：

1991年表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》，林青霞（右）、金士傑（左）擔綱。（本報資料照片）

台灣小劇場先鋒蘭陵劇坊40周年，孕育了金士傑（後排左三）、趙自強（後排右二）、楊麗英（中）等傑出表演人才。（本報資料照片）

金士傑2015年演出當代傳奇劇場改編的《等待果陀》，與同劇演員一起合影。（本報資料照片）

享譽華人世界的資深演員金士傑，是個演什麼像什麼的戲精，40年前，他從獸醫工作轉換跑道，毅然投身劇場，和一群同樣熱愛舞台的青年，合力創辦蘭陵劇坊，白天做苦力，晚上排戲，他說自己當年像苦行僧一樣，「在一無所有的年代，也沒有前例可循，我們專注在對表演的熱情，別無所求，反而醞釀出巨大的能量。」

今年是蘭陵劇坊成立40周年，本報特別專訪金士傑，與讀者分享他的劇場人生，以及面對嚴峻的表演環境，如何以順處逆，隨時做好準備。以下是金士傑接受專訪摘要。

人要有點浪漫 否則枉費此生

問：談談您的童年生活。

答：我從小就是個文青，讀大量的書，也喜歡寫字，我在屏東海邊星空下的小房間裡，總想著有一天要到遠方去，要做點什麼事。我的父親是軍人，也是資深京劇票友，我叔叔還會拉琴，雖然我一直對京劇沒有太多涉入，但京劇是我成長中不可或缺的存在，我到很後來才領悟，原來京劇也是我戲劇人生裡的「鄉愁」，只要一聽見戲曲的聲響，童年的回憶都回來了。

我的母親是一名基督徒，基督信仰對我影響很深，善與死、罪惡與道德、好人與壞人、瞬間與永恆等，連帶讓我對存在主義、虛無主義都有濃厚的興趣，也找了很多書來看，但讀書有時是快樂的，有時是迷路的，我有陣子為了反抗體制，渴求離群索居，甚至還考慮出家，這些想法就是浪漫，但我認為人就是要有一點浪漫，否則就枉費此生了。

白天做工晚上排戲 吃苦當補

問：您在什麼樣的契機下踏入劇場？

答：屏東農專畢業後我告訴爸媽，想到台北做事，但確切要做什麼自己也說不上來，我在離家的那天，到爸爸的辦公室跟他道別，他苦勸我留下，但知道說服不了我後，他說要去洗把臉，我知道爸爸在哭，當下我就決定我不要去台北了。我是那種自許要拯救世界的人，但我卻連爸媽的感受都照顧不了，我決定先留下來，讓爸媽安心，也到農場當獸醫，過養豬的生活。

就這樣過了一年多，我想說給家裡有交代了，又背起行囊，這次我是真的要離家了。到台北後，我認為我的腦細胞很神聖，要用在創作上，所以我不做耗腦力的工作，白天做搬運工，晚上動筆寫作、試著寫劇本，我不覺得搬東西是苦差事，反而覺得是練身體，感覺好得不得了。

我認為1970年代的「江湖」（指藝文圈）是很小的，我還沒入行前，只是走在路上、看個畫展，也會認識藝文界的朋友，後來因緣際會下，被作家張曉風的夫婿林治平，找去參與基督教藝術團契，在戲劇作品《和氏璧》裡飾演「村民戊」和「官員乙」，成為我演員生涯的第一步。

蘭陵學會的事 做打不死頑童

問：請您說說蘭陵劇坊經驗。

答：蘭陵劇坊的特色是著重身體訓練，指導老師吳靜吉告訴我們，一開始不要以演出為目的，就是專心地玩，雖然過程中有很多伙伴想退出，畢竟沒收入、也沒有要上台表演，看起來根本在浪費時間，但一年半過去，我們逐漸累積表演的實力，在推出首部作品《荷珠新配》，一舉打響名號，觀眾在台下的笑聲、掌聲之大，我到現在都還記得。

我在蘭陵劇坊學會最珍貴的事情，就是要做打不死的頑童，永遠不去想競爭，但同時保持競爭的樂趣；我們不喜歡框架，玩出趣味性、玩出價值，在嚴謹中帶點荒唐，在規矩裡找到可發揮的空間。這樣的信念一直影響我，不管是演悲劇、喜劇、荒謬劇，我都能保持歡快心情，我永遠都能聽見我內在小孩的歡笑聲。

這樣的訓練方式，當然可以複製到現在，而且可以一直沿用下去。

台灣演員觀眾 少了點「飢渴」

問：您認為目前台灣表演藝術界缺少了什麼？

答：就我個人粗淺的觀察，我感覺現在不管是台上演員，還是台下觀眾，都少了一點對表演的「飢渴」。當然觀眾們都很厲害，知道何時屏氣凝神，何時給予熱烈掌聲，但我感覺大家不是太「飢餓」地來吃我「這頓飯」；舞台劇作品要追求的是讓別人難忘，這些年倒是比較樸素，不夠「飢渴」，感覺吃個甜點、點心就可以。

年輕時我很迷戀作家紀德的散文《地糧》，裡面談論孤獨，也談論「沒有欲望，就沒有一切」，我很喜歡賈伯斯說的「stay hungry,stay foolish」。我想說的是，回到飢渴的位置，是必須的。

(中國時報)