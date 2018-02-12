旺視界》與李國修無聲對話 嘆生命無常

2018年02月12日 04:10 中國時報 李欣恬 ） （執筆：

金士傑小檔案

不管是《暗戀桃花源》裡深情款款的江濱柳，或是《最後十四堂星期二的課》裡得到漸凍症的莫利教授，舞台上的金士傑轉換自如地刻劃每一個角色，但下了戲，他就是一位好爸爸。61歲才當父親的他，談起一對龍鳳胎兒女，滿是驕傲，眼神裡流露父愛的光芒。

偶爾在記者會現場，也會見著這對可愛雙胞胎，他們活潑、有禮，在工作現場和父親短暫相見，這是親子間珍貴的相處時光。

摩羯座的金士傑，永遠都想追逐更高理想，一如年少時的他，毅然決然隻身北上拚搏天下。但他表示，有了孩子之後，對人生有更深層體悟，每當密集往返兩岸工作，不是在機場感受和子女離別的苦楚，就是在機艙裡臣服於亂流，他說：「可能是我年紀大了，對生命的無常特別有感。」

讓金士傑感懷的，還有當年一起打拚的劇場老友們，像是已故劇場大師李國修，也是蘭陵劇坊的成員，金士傑說，家裡住得和李國修的屏風表演班很近，每回經過時，總會在心裡和老友談天，開啟無聲對話。

「我和國修的無聲對話是一種感受，無法用完整的句子說出來，像是我會問他：你看得見我嗎？你在哪裡呢？我多活了你一天、三天、三年，這是一種贏嗎？你在那，我在這，早走、晚走的意義是什麼呢？諸如此類的問句。」

金士傑說，這些離開的好友們，是一個時代的縮影，也時刻提醒著他，關於生命、存在的意義是什麼，「雖然時代很健忘，或許已淡忘了這群人，但大家在我心裡是無比珍貴的一塊。至今我仍然摸不透生死，但現在我明白一件事，劇場就是我來過這個世界的證明，我曾經在這裡扎扎實實地存在過，劇場為我刻下了足跡，證明我曾經來過。」

（執筆：李欣恬）

(中國時報)