旺視界》鼓勵年輕人 練功是必須的

2018年02月12日 04:10 中國時報 李欣恬 ） （執筆：

走過刻苦自勵的歲月，金士傑把名利看得很淡，他說：「我並不覺得身無分文是一件不好的事，我曾經信仰沒錢萬歲，幾乎都要以此為傲了，我唯一的憂慮，就是家裡爸爸媽媽，我此生無以為報。」

金士傑也曾有過電影夢，當年北上，其實原本是想當「黑澤明」，想要寫劇本、拍電影，「後來我發現拍電影是一件很花錢的事，我沒有錢，但舞台劇不用花那麼多錢，街坊巷弄都可以是劇場。」

金士傑說，活在這個世界上，只要願意做事的人，就不可能會餓死，「年輕時我很常告訴自己，沒錢了再去賺就好，我的頭腦又不笨，我只是還沒開始賺錢罷了，但不會真的餓死。」

回想蘭陵劇坊和一群好友們練功的時光，「當年的蘭陵，可說是臥虎藏龍，包含了文學、戲劇、電影等各路好手，這些人在當時只要有舞台，站上去馬上可以名震天下，但大家為什麼願意把時間耗在練功上呢？現在回想起來，那段別人看來像是浪費時間的一年半，在我們身上累積了無窮的力量，讓我們後來可以真正發揮自己的力量。」

近年往返於兩岸演舞台劇、拍電影，金士傑對當地的藝文環境也有所觀察，金士傑說，中國大陸近年對於表演藝術、流行文化等相關事務，有一股狂熱之火正在延燒著，「你可以想像有上億粉絲，到處熱血沸騰地漏夜排隊，他們對文化藝術非常飢餓，這是一種現象，也是機會所在。」

金士傑鼓勵有志到對岸發展的年輕人，「練功是必須的，也要懂得等待機緣，同時也要稍微注意兩岸不同的文化差異，理解兩邊的處境、慣用語、生活習慣，還有歷史文化背景等，但最重要的還是表演本身，要如何能帶給別人深刻的表演，這是主要重點努力功課。」

(中國時報)