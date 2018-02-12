新聞透視－抓住橄欖枝 兩韓和解邁大步

2018年02月12日 04:10 中國時報 蔡致仁

在全世界面前，南韓總統文在寅首度透過平昌冬奧打開了與北韓交流的大門，不但推動兩韓友善氣氛，也替未來朝鮮半島和解、邁向和平繁榮發展，跨出了關鍵的第一步。

持統一旗進場 拉近距離

最能彰顯兩韓和解象徵的莫過於9日平昌冬奧開幕夜，兩韓體育代表一起拿著半島旗進入體育場，全程歡聲雷動的畫面透過實況轉播遍了五大洲。儘管美國副總統彭斯僅待了5分鐘就拂袖而去，意味著美韓在如何對待北韓問題上存在不同意見。相比之下，北韓高層代表團和文在寅互動頻繁，三天內五次和金與正和金正南碰面，形象的顯示在平昌冬奧下兩韓和解的政治意涵。

文在寅不僅成功的和金正恩展開接觸，更允許北韓派出啦啦隊和歌舞團到南韓，這實際上是對北韓宣傳的默許。南韓民眾儘管對北韓金正恩政權有成見，但因為同文同種，透過啦啦隊、歌舞團等文化活動，拉近了距離。這對文在寅減少內部反對和北韓和解的強大阻力有正面的影響。

北韓邀訪 緊張局勢降溫

透過金與正帶來的密函和口信，和金正恩對他訪問平壤的邀請，文在寅初步建立了和金正恩的溝通管道。雙方達成的恢復熱線協議和召開軍事會談可望在未來扮演防止朝鮮半島緊張局勢再度升溫的角色。文在寅向選民兌現了對北韓回歸陽光政策諾言，為日後擴大交流奠定了良好基礎。

推動半島和平 考驗決心

當然，美國在未來如何應對北韓是朝鮮半島的一大變數。受邀參加盛會的美國副總統彭斯不僅拒絕和北韓代表互動，還特別安排參觀被北韓擊沉的天安艦殘骸，並且在離開首爾前強調「我們、日本與南韓繼續孤立北韓，使其放棄核武的立場，絲毫不變」、「不會和北韓妥協」。

一些觀察家因此認為朝鮮半島和解可能只是曇花一現。只要美國繼續推動和南韓的演習，北韓就有可能繼續試射飛彈和核試。不過，不可小看文在寅維持朝鮮半島和平的決心，如果美國準備對北韓發動戰爭，但關鍵的盟友南韓消極不配合，超級強權美國也很難找到施力點。世界各國也會看得越來越清楚，誰才是推動半島和平的政治人物。在這方面，文在寅不應該因為對他求全而受到責備。

(中國時報)