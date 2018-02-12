金與正颳公主旋風 好感爆表

2018年02月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

文在寅（右）和金與正（左）在觀賞北韓三池淵管弦樂團表演後滿臉笑容，握手致意。（美聯社）

身為金氏王朝首位踏上南韓土地的成員，北韓領導人金正恩的妹妹金與正在南韓掀起了「公主旋風」，南韓民眾對這個不發言只帶著笑容，樸素清麗的天然系女孩好感爆表，甚至把她和美國第一千金伊凡卡相提並論。

金與正9日抵達首爾，她一身黑套裝，幾乎未施脂粉，未配掛首飾，僅拎著樣式簡樸的手提包，不似先前壓境的北韓藝術表演團長玄松月那般貴氣逼人。金與正迥異於裹著濃厚妝容南韓女性的天然系容顏，更讓當地人萬般驚豔。

她10日走入南韓總統府青瓦台，即使面對滿室攝影機和記者，還是從容不迫，臉上掛著淺淺微笑。在來賓簽到簿上，她以秀麗字跡寫著，「我希望在人民心中，平壤與首爾更加親密，朝未來的繁榮和統一邁進。」

分析家說，她奉兄長之命，前來南韓展現金氏政權溫和柔軟的一面，金正恩這步棋，看來對韓媒奏效。《韓國時報》副總編輯吳珍榮（音）在專欄寫道，「和她哥哥以及家族中其他男性胖子相比，她看起來身形窈窕，舉止靈活」，他指出，從公關的觀點來看，金正恩派妹妹出馬的宣傳效果百分百。

南韓媒體不時把金與正，以及將參加冬奧閉幕式的美國第一千金伊凡卡拿來比較。專家認為，金正恩派金與正訪韓，打的算盤就是回應伊凡卡出席冬奧閉幕式，一別苗頭意味濃厚。美國中情局前韓裔分析師特瑞女士說，金與正就是北韓的伊凡卡，因為她的出身，以及她推銷國家的優秀能力。美國喬治城大學訪問學者波爾比娜‧黃女士也指出，北韓想對外傳達信號：「我們可不是那個瘋狂詭異的冷戰國度，我們也擁有能力強的女性，足以成為未來領導人。」

但金與正並非是個只會傻笑的公主。她在冬奧開幕式上，斜眼瞥了美國副總統彭斯一眼，眼神冷淡滿臉不屑的模樣，被網路社群瘋傳。她前一秒笑臉，下一秒臭臉的快速變臉功力，以及老是抬著下巴看人的公主氣場，與她的笑臉同樣引人注目。美國有線電視新聞網（CNN）評論，「如果冬奧有『外交舞蹈』競賽，金與正應該被看好能奪金。」

低調的金與正令韓國人為之驚豔，但南韓國立釜山大學政治學者凱利指出，這股熱潮不可能持續，「北韓是狡詐、難纏的談判對象，他們被冬奧美好感覺牽著走、而戲劇性轉而棄核的機率等於零。」

(中國時報)