評論員失言掀波 NBC道歉

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中國時報
／綜合報導

日本因為美國電視評論而躺槍！始作俑者竟然是美國國家廣播公司（NBC）的一位知名評論員惹的禍。他在直播平昌冬奧開幕式時用詞有美化日本統治嫌疑而在南韓掀起巨大波瀾。成千上萬南韓民眾在社群媒體呼朋保義，NBC臉書主頁也被留言罵得狗血淋頭。NBC高層發覺情況不妙，最後請出美女主播公開發表道歉聲明，希望能將爭議順利平息。

事件緣起於NBC評論員約書亞（Joshua Cooper Ramo）在平昌冬奧開幕式日本隊進場時的發言。他表示，首相安倍這次代表日本參與奧運，日本在1910到1945年占據了朝鮮半島，但「所有韓國人」都認為日本在文化、技術和經濟方面成為韓國發展的重要典範。話說出去沒有多久，在海外的韓國人出口轉內銷，將約書亞的話轉回南韓，瞬間引發政治風暴。一名憤怒的民眾立刻就到NBC的臉書主頁留言表示：「你們有關於韓國的評論完全是垃圾。韓國在日本統治下人權遭迫害，資源被掠奪，文化遺產被摧毀，日本不但沒有受到感謝，反而是被鄙視」。另一個人則留言：「向韓國人道歉！韓國人並沒有把日本看成正面的模範，韓國人在日本統治下受到非人道待遇。每個韓國人都感謝日本殖民？太令人憤慨了！」

引起風暴的約書亞其實大有來頭，他是大名鼎鼎季辛吉公關公司的合夥人。因為寫出北京共識（The Beijing Consensus）一書而聞名。在書中他提出，有別於「華盛頓共識」，大陸經濟發展模式為發展中國家提供了另一種選擇。做為NBC的亞洲評論員，他常常到訪北京、首爾和東京等地，對於韓國民間對日本殖民時期的感受應該相當了解，因此網路上也有人質疑他說這些話的用意。

約書亞在失言風波後並沒有出來公開道歉。NBC高層為了平息來自南韓源源不斷的抗議潮，委由美女主播卡洛琳（Carolyn Manno）念出道歉聲明，表示「我們理解韓國人感覺受到了侮辱，我們為評論做出道歉。」

(中國時報)

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