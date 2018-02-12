習近平肩披「查爾瓦」 涼山考察脫貧

2018年02月12日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

中共總書記習近平11日上午，從四川省西昌市搭車2個多小時，前往位於大涼山深處的昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村，走進彝族貧困群眾家中，和當地民眾與幹部討論精準脫貧策略。2012年十八大習近平接任中共總書記之後，每年春節前夕，都會走訪考察各省貧困偏鄉。

特別的是，習近平這次去涼山，肩上披了一件白色「大披風」，受到大陸媒體的關注。央視報導，這種白色的大披風叫「查爾瓦」，是彝族地區的一種特色服飾。

查爾瓦是一種羊毛織的披氈，是用涼山高山牧區養殖優質綿羊毛，洗淨搓捻成線，再用傳統彝族織布機織就拼接，頂部穿繩收縮，下擺加羊毛穗子而成。每一件查爾瓦都是全羊毛、純手工製成，通常需要一個月左右的時間。

「脫貧攻堅」是大陸政府的重要政策，習近平關注貧困人口，顯示在他上任後歷年的新年講話中，幾乎每年新年賀詞，他都會提脫貧攻堅話題。今年，習近平說，「到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，是我們的莊嚴承諾。一諾千金。」

不僅口頭上關注，習近平也用實際行動證明，脫貧是他重要的施政目標。2013年春節前，習近平考察了甘肅中部山區，2014年考察了邊陲的內蒙古自治區興安盟阿爾山市，2015年考察了年輕時插隊的陝西延川梁家河村，2016年在江西井岡山茅坪鄉神山村，2017年則赴河北張家口。

習近平11日考察的涼山，是全大陸貧困程度最深、脫貧難度最大的地區之一。涼山州位於四川和雲南交界處，總人口470萬，彝族占半數以上，境內6萬多平方公里幾乎都是山地，平均海拔在1500米以上，交通閉塞、生態環境惡劣，州轄17個縣市中有11個為國家級貧困縣。

(中國時報)