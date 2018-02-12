習近平肩披「查爾瓦」 涼山考察脫貧

中共總書記習近平11日赴四川涼山考察脫貧工作，特地披上一件被稱為「查爾瓦」的白色「大披風」，這是彝族地區的特色服飾。（新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

中共總書記習近平11日上午，從四川省西昌市搭車2個多小時，前往位於大涼山深處的昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村，走進彝族貧困群眾家中，和當地民眾與幹部討論精準脫貧策略。2012年十八大習近平接任中共總書記之後，每年春節前夕，都會走訪考察各省貧困偏鄉。

特別的是，習近平這次去涼山，肩上披了一件白色「大披風」，受到大陸媒體的關注。央視報導，這種白色的大披風叫「查爾瓦」，是彝族地區的一種特色服飾。

查爾瓦是一種羊毛織的披氈，是用涼山高山牧區養殖優質綿羊毛，洗淨搓捻成線，再用傳統彝族織布機織就拼接，頂部穿繩收縮，下擺加羊毛穗子而成。每一件查爾瓦都是全羊毛、純手工製成，通常需要一個月左右的時間。

「脫貧攻堅」是大陸政府的重要政策，習近平關注貧困人口，顯示在他上任後歷年的新年講話中，幾乎每年新年賀詞，他都會提脫貧攻堅話題。今年，習近平說，「到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧，是我們的莊嚴承諾。一諾千金。」

不僅口頭上關注，習近平也用實際行動證明，脫貧是他重要的施政目標。2013年春節前，習近平考察了甘肅中部山區，2014年考察了邊陲的內蒙古自治區興安盟阿爾山市，2015年考察了年輕時插隊的陝西延川梁家河村，2016年在江西井岡山茅坪鄉神山村，2017年則赴河北張家口。

習近平11日考察的涼山，是全大陸貧困程度最深、脫貧難度最大的地區之一。涼山州位於四川和雲南交界處，總人口470萬，彝族占半數以上，境內6萬多平方公里幾乎都是山地，平均海拔在1500米以上，交通閉塞、生態環境惡劣，州轄17個縣市中有11個為國家級貧困縣。

(中國時報)

評論員失言掀波 NBC道歉 俄客機墜毀莫斯科郊 71人全罹難

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。