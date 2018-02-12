俄客機墜毀莫斯科郊 71人全罹難

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯薩拉托夫航空公司（Saratov Airlines）一架載有71人的安托諾夫An-148（Antonov An-148）型客機，11日從俄國首都莫斯科多莫傑多沃機場起飛後不久失蹤，經俄國緊急事務部確認，該機已墜毀在莫斯科近郊。據俄羅斯國營通訊社塔斯社表示，機上全體人員均不幸喪生。

俄羅斯總統普丁對空難喪生者深致哀悼，並慰問罹難者的親友。俄國的調查委員會「高度矚目案件」部門已對這起空難展開相關調查作業，委員會主委也趕赴現場。俄羅斯運輸部長蘇可洛夫已搭機前往空難地點。

目前已有一些空難肇因的臆測傳出，有的怪罪天候條件不佳，有的則歸咎於人為疏失。俄羅斯傳真社引據一名目擊者指出，曾看到一架在空中起火燃燒的飛機，墜落到莫斯科近郊地區。飛航追蹤網站Flightradar24指出，該機起飛後5分鐘即開始以每分鐘1000公尺的速率下降。

該機原定飛往鄰近俄國與哈薩克邊界的奧倫堡州奧爾斯克市。據奧倫堡地區首長辦公室的新聞人員說，該機上有超過60名奧倫堡地區的居民。

俄國緊急事務部指出，該機起飛不到10分鐘後即從雷達屏幕上消失，後來搜尋人員從空中發現了墜機地點。當局隨即派出救援人車趕赴現場，但車輛無法直接駛入現場，救援人員只能徒步進入，在發現機體殘骸與部分罹難者支離的遺體後，立刻展開搶救工作。

俄羅斯塔斯社表示，救援人員在空難現場並未發現生還者。俄國緊急事務部一名消息人士向俄羅斯傳真社表示，該機上載有65名乘客，以及6名機組員。該消息人士也說，「機上乘客與機組員均不幸喪生」。

(中國時報)