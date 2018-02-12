山老鼠拒捕 逃到國道遭輾斃

盜砍林木拒捕的彭姓男子，從國道北上車道闖進南下車道，再攀附來車後視鏡欲逃逸，因摔落中間車道疑遭後車撞死。（翻攝自黑色豪門企業）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗警方11日上午據報在三義鄉雙湖村有山老鼠盜砍相思木，前往查緝時4名竊賊看到員警嚇得拔腿就跑，警方逮捕其中2嫌，原本已逃逸的嫌犯彭慶堂傍晚重回現場開車，被埋伏員警發現，彭嫌竟翻過鐵絲網，直接跳上國道1號車道，企圖攀附高速行駛中的車輛後照鏡，要求停車開門，但駕駛因害怕拒停，還將他拖行約500公尺，最後他跌落馬路中央，當場被2輛轎車接連撞擊後輾斃。

拒酒測逃亡遭通緝

警方事後調查發現，死者彭慶堂43歲，去年因開車未繫安全帶在國道銅鑼段遭攔檢，員警見他臉色潮紅，懷疑他涉嫌酒駕，他竟關車窗夾住國道員警拖行數十公尺，致員警受傷，去年底他因妨害公務案未出庭，被苗栗地檢署發布通緝。

警方11日上午據報趕抵雙湖村時，4名山老鼠見狀開溜，現場留有3輛自小客車和1輛拼裝車。警方隨後循線逮捕劉姓及古姓2名嫌犯，彭慶堂及另1嫌犯則逃逸。

警方懷疑逃逸嫌犯會回來取車，指派2名警員埋伏在現場，下午5時許果然發現彭慶堂行蹤。

趁行車間隙飛奔逃竄

彭嫌見埋伏員警上前，竟從小路往西側邊坡逃竄，跨過鐵絲網直接跳入國道1號146.6公里處北上車道，並沿路肩逆向南下，趁行車間隙奇蹟似地飛奔過國道分隔島到對向南下車道。另名埋伏員警見狀上前圍捕，彭先抓了一把土石丟向員警，再企圖攀附1輛高速行駛的自小客車後照鏡逃逸。

警方見狀通報線上巡邏員警駕駛巡邏車至國道攔查，卻發現彭嫌已倒在國道南下中間車道，路過車輛紛紛閃避。當時正好三義消防分隊救護車經過現場，直接把彭嫌送往苗栗大千醫院急救仍不治。

苗栗警方透過網友行車記錄器影片，發現至少有2輛轎車撞擊、輾過彭慶堂，正查詢車號釐清事發經過。

(中國時報)

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