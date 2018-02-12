警街頭開26槍 毒犯落網

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市土城警方11日傍晚跟監35歲毒品通緝犯賴賢一座車，一路從泰山明志路尾隨到中和大勇街，幹員見時機成熟準備上前逮人，但賴嫌不願就範開車衝撞，現場10名幹員共開26槍後才將他逮獲，並起出毒品及2把改造槍械，正漏夜偵辦中。

土城警方追查毒品案通緝犯賴賢一行蹤，日前掌握賴嫌在新莊、泰山一帶出沒，且疑再涉及毒品案，遂派員深入調查，並在11日傍晚在泰山明志路發現賴嫌後，開始尾隨賴嫌車輛。

員警從泰山一路尾隨到新莊、中和，晚間7時50分，員警發現賴嫌將車駛進中和大勇街，由於當地的街道狹窄不易逃逸，員警見機不可失準備趨前圍捕，沒想到賴嫌見狀，竟瘋狂地開車衝撞警方車輛，意圖逃脫。

現場10名員警見賴嫌開車猛撞，經鳴槍示警後朝賴嫌駕駛的汽車開槍，賴嫌雖然猛力衝撞警車，但他將座車撞爛後仍無法逃出，只得束手就擒。

警方清理現場發現，賴嫌為了逃避警方追捕，不僅將馬自達汽車車頭撞毀，也將車身鈑金撞爛，警方共開26槍也把車窗及擋風玻璃擊碎，現場一片狼藉，車上也滿是彈孔，但幸運的是，不僅員警全都安然無恙，賴嫌及車上的張男、簡女也都未遭子彈擊傷，但雙方都對這場警匪圍捕事件餘悸猶存。

員警從賴嫌車上的包包內起出2把改造槍枝，並尋獲賴嫌趁機丟棄路邊的1支槍管、6發子彈及毒品，正漏夜追查毒品及槍枝來源中。

(中國時報)