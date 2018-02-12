採牛樟菇失聯 男卡死牛樟樹內

2018年02月12日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

死得真離奇！南投縣竹山鎮48歲劉姓男子，本月2日獨自前往嘉義山區採牛樟菇後失聯，家屬報警協尋，嘉義縣救難協會11日下午在嘉義縣梅山鄉瑞里山區尋獲劉姓男子，發現劉男卡在傾倒樹心中空的牛樟樹內，早已死亡多時。警方調查，由於該處山坡地較為陡峭，該樹又前寬後窄，警方初步研判，可能是劉男受不了連日低溫，躲進樟木樹心取暖時，不幸身體卡住樹內無法脫困致死，但確實死因仍待檢警進一步相驗釐清。

嘉義縣警方表示，劉男本月2日獨自開車前往嘉義山區採牛樟菇，卻失聯多日，焦急的家屬7日報警協尋；警方雖找到劉男停在產業道路的汽車，可是不見他的蹤影，8日嘉義市救難協會即上山搜尋，嘉義縣救難協會於10日投入救援。

經過連日尋找後，嘉義縣救難協會11日下午2點許，在阿里山事業區第204林番地，發現劉男身體卡在樹心中空、傾倒的牛樟樹內，已氣絕多時。家屬在第一時間趕到現場處理後事，並希望能將遺體運出。

但因遺體卡在樹心中空且已僵硬，為了將遺體完整保留，警方12日還將與嘉義林區管理處討論，不排除出動電鋸鋸斷該樹，移出劉男遺體。

警方說，由於劉男外表沒有明顯外傷，加上他又在寒流來襲時上山，可能因為天冷想躲進牛樟樹心中取暖，但因該樹前寬後窄，進去後就被卡住無法脫困，最後不敵連日低溫而亡，但真正的死因仍待檢警進一步調查。

(中國時報)