乳膠枕藏K毒 查獲近百公斤

航空警察局會同關務署台北關聯手查獲近百公斤K他命，市價逾1億5000萬。毒梟在乳膠枕內夾藏了用複寫紙包的K他命，毛重97.035公斤。（陳麒全攝）

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中國時報
／桃園機場報導
航警局派員南下埋伏，逮捕出面取貨男子林岑武，緝毒人員也將持續追緝幕後貨主。（陳麒全攝）

航空警察局於農曆新年前夕，首度在桃園機場查獲以乳膠枕夾藏K他命運毒案。警方查出，販毒集團假藉衣服名義申報通關，涉嫌將97.035公斤K他命夾藏在乳膠枕內，企圖闖關入境，已查扣這批K毒並逮捕收貨嫌犯林岑武，初估這批K毒市價逾1億5000萬；警方懷疑近來因菲律賓強力掃毒，造成國內毒品價格飆漲，幾乎比黃金還貴，警方正循線追查幕後貨主。

航警及海關8日深夜發現1批從泰國曼谷空運到桃園機場的可疑貨品，運到倉儲公司快遞貨棧，關務署台北關關員會同航警局安檢大隊員警，一起用X光機透視檢查，發現影像相當可疑，決定暫扣貨品並開箱查驗。

海關在開箱檢查後發現，這批申報為衣服的貨品，其實裡面都是乳膠枕，總共71箱，在進一步用刀片割開乳膠枕後，發現裡面夾藏了用複寫紙包裹的結晶物，毛重97.035公斤，經過採樣送驗，均呈現第3級毒品K他命反應。

新任的航警局長陳檡文立即指示刑警大隊大隊長林宏昇組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官黃榮德指揮偵辦，警方10日上午依貨品送達住址，喬裝送貨員前往台中市霧峰區，逮捕出面取貨的35歲嫌犯林岑武，11日已將林嫌依毒品罪嫌送辦。

據指出，因近來菲律賓強力掃毒，造成走私來源幾乎斷絕，以前每公克價格約300到500元，目前己漲到每公克2000到4000元，讓目前市面上K他命每公克價格比黃金還貴。桃園機場國境線近日查獲多起從東南亞地區夾帶K他命闖關入境案件，緝毒人員懷疑當地有大型製毒工廠作業，趁著台灣毒品行情上漲，讓毒梟覺得有暴利可圖，鋌而走險想闖關運毒來台牟利。

航警局長陳檡文及台北關關務長劉國勝已指示所屬，加強國境線的緝毒工作，特別是農曆年節期間進出機場人流眾多，要預防毒梟藉機走私、夾帶毒品，避免民眾受到毒害。

(中國時報)

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