不滿同學睡錯床 3少女怒摑65巴掌

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中國時報
／新北報導

又傳國中同儕霸凌事件！新北市新莊區某國中田姓少女不滿到她家借宿的塗姓少女擅自睡她的床，竟夥同黃姓、邵姓少女將塗女帶往公園，3人輪流對塗女狂呼巴掌65下，還拍下影片紀錄，影片被上傳網路，引來大批網友撻伐。塗女家長得知氣憤難平，已對施暴的3少女提告。

10日臉書社團流傳出一段影片，畫面中3名少女輪流對另1名少女輪流搧巴掌，遭霸凌的少女面色驚恐，畏縮在角落。只見施暴少女左右開弓，「啪！啪！」響亮的巴掌聲不斷，一旁的少女竟呵呵訕笑，冷血問「幾下了？」

更令人氣結的是，一旁錄影的男生竟還起鬨要施暴的少女用力一點，並叫還沒動手的人趕快出手。影片流出後，立即引起網友群起撻伐，網友不僅痛斥施暴少女，同時也指責施暴少女的家長教育失敗。

新莊警分局主動介入調查，約談影片中當事人到案說明。警方調查，13歲塗姓少女6日借宿13歲田姓同學家中，因未經田女同意擅自睡在田女床上，隔日田女與學姐16歲邵姓少女、17歲黃姓少女商議教訓塗女，將塗女帶往新莊區思賢公園施暴。

田女供稱，塗女6日晚上到她家睡覺，早上起床卻發現塗女睡在她的床上，自己卻睡在地板，鳩占鵲巢讓她十分不滿。隔天邵女、黃女到家裡找她，她向2人告知此事，3人決定懲罰塗女。

塗女的父母見女兒眼睛被打到出血、雙頰嚴重紅腫，詢問得知竟是慘遭同儕霸凌，驗傷後憤而向對方提出傷害告訴。

施暴的田姓少女事後在臉書上傳道歉影片，但網友並不領情，質疑她「敷衍了事」、「乾脆不要道歉」。

警方已受理報案，並依法將3名施暴少女函送少年法庭。校方表示，目前已在調查此案，查明屬實將對施暴學生依校規懲處，同時對受暴學生進行輔導。

(中國時報)

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