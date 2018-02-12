新故鄉願景》青農新思維 坪林茶續香

2018年02月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ／專題報導 ／專題報導

白俊育（右）、鄭佑昇（左）。

動員令

坪林青年茶業發展協會製茶研習活動。（葉書宏翻攝）

「用年輕人的語言和思維，把坪林的活力找回來！」看著老一輩茶農單打獨鬥，辛苦卻難以開拓市場，白俊育、鄭佑昇、詹承得等8位年輕人，3年多前號召年輕茶農組成「坪林青年茶業發展協會」，除了交流製茶技術，也希望藉由互相扶持、合作，一同振興坪林百年茶業，延續「茶鄉」美名。

坪林區位於新北市東南端，為新北市第3大區，與雙溪、平溪、石碇、烏來及宜蘭縣相連，四周高山環繞，區內多坡地，產製和銷售文山包種茶是區內最重要經濟來源，區民80％以上為茶農，全盛時期茶園面積近千公頃，全年產值約5億元，目前僅剩487公頃、3億元產值。

組織協會打團體戰

被稱為「包種茶故鄉」的坪林區，是大台北地區重要茶產區，由於製茶技術專一、入行門檻高，製茶產業大多由上一代傳承，不同其他產業可透過基礎職業訓練上手，近年來陸續有農二代、青農陸續返鄉，其中不乏7年級生，平均年齡小於40歲，為茶鄉注入新活力。

坪林青年茶業發展協會會長白俊育說，3年多前與國中同學鄭佑昇等人齊聚閒聊，發現雖有愈來愈多年輕人回到坪林，但幾乎都延續上一輩「單兵作戰」模式，難以讓逐漸沒落的茶產業重現當年榮景，因此萌生籌組協會、交流種茶與製茶技術的想法，起初僅8個人，但每人各自找來熟識的年輕農友加入，短短3年多就吸引40名青農加入協會，合作打造茶鄉的新願景。

鄭佑昇表示，成立協會與Line群組後，大家常聚在一起閒聊、討論製茶技術，甚至研究聽不懂、長輩也不知該如何用白話解釋的專業名詞，經過討論交流，就能很輕鬆用年輕一代的語言，理解上一代的專業。

交流分享事半功倍

「長輩們常說『做茶苦三代』！」白俊育說，種茶、製茶非常倚賴體力與人力，父母往往不希望孩子和自己一樣辛苦，盼孩子努力讀書後穿西裝、打領帶當上班族，不少同學離開坪林後就不再回鄉，不忍心年事漸高、體力大不如前的父母繼續操勞，近年來陸續有年輕人返鄉傳承家業。

鄭佑昇指出，坪林人口數已大不如前，每戶約僅剩1至3人，許多茶園面臨人力短缺休耕，協會的成立，讓青農可相互支援「調工」，先幫一戶的茶園翻土後再幫下一戶，從以往單打獨鬥改成團體戰，大幅降低時間與人力成本。

白俊育表示，老一輩總是單兵作戰，有時還得靠偷看、偷學他人技術，這一代改變作戰方針，透過聊天交流、舉辦研習活動，公開分享茶園管理、製茶技術經驗，不但事半功倍，也逐漸提升整個坪林茶業水平，彼此成為「麻吉」與最棒的事業夥伴。

年紀輕輕臥虎藏龍

坪林區農會理事長王成意表示，農2代具有創意與行動力，農會站在輔導立場鼓勵青年返鄉接棒，透過新思維幫助產業升級注入活力。

新北市農業局表示，坪林青農年紀輕輕卻臥虎藏龍，近半數協會會員已考取製茶技術、茶葉感官品評等相關證照，也有多人在新北好茶評鑑比賽中入等獲獎，會員吳權芳還曾奪下2013年全國製茶競賽冠軍，青農與台大城鄉所研究生合作創立的「山不枯」品牌，更獲選為第53屆金馬獎指定貴賓禮品，在在見證青農的實力。

新北市農業局強調，新北市因鄰近消費地，特色農產具備高度發展力，茶屬於經濟價值較高的農產品，透過青農交流與合作、共同行銷，對產業絕對有加分的功效，希望民眾一同支持這群熱血青年，選購坪林青農產製的優質茶，讓坪林茶鄉產業得以永續發展。

(中國時報)