新故鄉願景》世代交棒 綠手指也有磨合課

翁依萍(右)、翁治源(左)。（書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／專題報導

31歲鄭佑昇是家中獨子，退伍後在台北市從事保險業務員工作，2013年接到父親一通電話「你早晚都要回來，不如早點回來！」就這樣返回坪林，但父子間對於製茶認知不同，至今仍不斷上演衝突、磨合、妥協。

鄭佑昇表示，由於茶園需要大量人力，國小就開始幫忙搬肥料、翻土，對於農務並不陌生，求學時一度不能適應台北的空氣、水，就在他慢慢習慣都會生活後，又因獨子的使命及父親一通電話，讓他重返故鄉。

「回家之後，才開始學習茶的專業。」鄭佑昇說，返鄉後主動報名茶業改良場課程，但課程中的知識、經驗，卻不被父親接受，例如茶改場教導可利用種果樹的施肥方式「穴施」，或在土壤撒上花生殼保溼，但父親不認同，父子倆還因此大吵一架。

鄭佑昇笑說，一開始父親反對使用鑽土機，他知道多說無益，只會又讓2人吵架，乾脆自己買1台，父親看到成果後，還拿著鑽土機到處借其他農友使用。

鄭佑昇表示，其實茶改場與父親都沒錯，只是改良場課程內容是經由學者調查、研究分析而來，父親的知識則由老一輩代代相傳下來，他很清楚自己這一代，必須融合雙方的知識並取得平衡點，才能讓茶園發揮最大效益。

協會成員之一的詹承得，大學時期主修電子資訊相關科系，畢業後曾在相關產業服務，但從小在山上自由慣了，每天操作沒感情的機器，讓他開始懷念陪伴兒時成長的製茶生活，一開始家人都認為做茶太辛苦，花了許多時間與家人溝通，最後才打動父親得到認可，同意他返鄉製茶。

翁依萍、翁治源，2人則是坪林在地少見的「姊弟茶師」，翁依萍在2017年「新北市製茶技術競賽」擊敗眾多老手，榮獲貳等獎殊榮；翁依萍大學主修設計，翁治源則是機電碩士高材生，因不捨父親長年辛勞，且希望「家族技術」續傳，2人完成學業後返鄉投入種茶、製茶，並以發揚光大家鄉茶業為目標。

(中國時報)

新故鄉願景》青農新思維 坪林茶… 新故鄉願景》基因的呼喚 茶五代…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。