新故鄉願景》世代交棒 綠手指也有磨合課

2018年02月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ／專題報導 ／專題報導

31歲鄭佑昇是家中獨子，退伍後在台北市從事保險業務員工作，2013年接到父親一通電話「你早晚都要回來，不如早點回來！」就這樣返回坪林，但父子間對於製茶認知不同，至今仍不斷上演衝突、磨合、妥協。

鄭佑昇表示，由於茶園需要大量人力，國小就開始幫忙搬肥料、翻土，對於農務並不陌生，求學時一度不能適應台北的空氣、水，就在他慢慢習慣都會生活後，又因獨子的使命及父親一通電話，讓他重返故鄉。

「回家之後，才開始學習茶的專業。」鄭佑昇說，返鄉後主動報名茶業改良場課程，但課程中的知識、經驗，卻不被父親接受，例如茶改場教導可利用種果樹的施肥方式「穴施」，或在土壤撒上花生殼保溼，但父親不認同，父子倆還因此大吵一架。

鄭佑昇笑說，一開始父親反對使用鑽土機，他知道多說無益，只會又讓2人吵架，乾脆自己買1台，父親看到成果後，還拿著鑽土機到處借其他農友使用。

鄭佑昇表示，其實茶改場與父親都沒錯，只是改良場課程內容是經由學者調查、研究分析而來，父親的知識則由老一輩代代相傳下來，他很清楚自己這一代，必須融合雙方的知識並取得平衡點，才能讓茶園發揮最大效益。

協會成員之一的詹承得，大學時期主修電子資訊相關科系，畢業後曾在相關產業服務，但從小在山上自由慣了，每天操作沒感情的機器，讓他開始懷念陪伴兒時成長的製茶生活，一開始家人都認為做茶太辛苦，花了許多時間與家人溝通，最後才打動父親得到認可，同意他返鄉製茶。

翁依萍、翁治源，2人則是坪林在地少見的「姊弟茶師」，翁依萍在2017年「新北市製茶技術競賽」擊敗眾多老手，榮獲貳等獎殊榮；翁依萍大學主修設計，翁治源則是機電碩士高材生，因不捨父親長年辛勞，且希望「家族技術」續傳，2人完成學業後返鄉投入種茶、製茶，並以發揚光大家鄉茶業為目標。

(中國時報)