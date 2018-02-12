新故鄉願景》基因的呼喚 茶五代門外漢變達人

2018年02月12日 04:10 中國時報 葉書宏 ／專題報導 ／專題報導

30歲的白俊育退伍後返回故鄉，成為家中第5代製茶傳人，其實他早年對製茶相當排斥，與弟弟國小時遠離故鄉，在新店居住求學，當兵時因為朋友一句話：「早回來、晚回來，還不是都要回坪林！」讓他毅然返回家鄉，從門外漢成道地製茶師。

白俊育說，當他告知父親要返鄉接棒時，父親的態度一度讓他訝異，「市場都沒了，你回來靠什麼生活？」但祖父過世前還堅持要在茶廠內走一遭的情景，讓他印象深刻，每次回想起這一幕都不禁鼻酸，「我是坪林的孩子，我擁有製茶的基因！」胞弟白順楊也被感染，跟著他一起返鄉當青農。

白俊育說，返鄉前3年感覺自己不像茶農，比較像「員工」，2014年到茶業改良場上課後，才驚覺原來想發揚茶業的年輕人非常多，自己的技術與態度差人家一大截，決定轉被動為主動，努力向父親學習。

「開始學習之後，卻遇到更多問題！」白俊育說，他說國語、父親說台語，讓他聽不懂發酵、茶菁等專有名詞，還好有協會，年輕人間有著相同的語言，很多專業術語靠著其他青農解釋，才恍然大悟。

畢業於東南科技大學資工系的白俊育，有別於祖父輩做好茶後，等茶商上門秤斤論兩收購的銷售方式，改從架網站、拍照、包裝設計一手包辦，將製茶過程點滴、茶山風光透過鏡頭記錄下來與網友及顧客分享。

白俊育表示，一開始父親相當保守，認為統一用公版「坪林茶葉」包裝即可，為何還要花費10餘萬元做包裝？而且他設計的「全白」包裝更讓父親無法認同，「茶葉都是年長者在喝，怎麼會用全白包裝！」白俊育說，以往茶葉均由茶商收購，如今零售訂單已超過盤商收購量，甚至有人上山買茶，指名要「全白」包裝，他笑說：「反正做就對了，老一輩的看到成果後，就不會再碎碎念了！」

(中國時報)