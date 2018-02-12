影視音實驗校 1／3學生出走

台北市影視音實驗教育機構打破傳統教育，以影視音實務訓練為主，學生經常分組討論、實作。（陳燕珩攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府前年獨步全台打造「台北市影視音實驗教育機構」（TMS），培養高中階段影視音專業人才。不過開辦1年多來，首屆41名學生就有13人出走，連前立委羅文嘉女兒也念不到一學期就離開，引來外界質疑辦學成效差。台北市長柯文哲11日回應，實驗學校不可能符合所有人期望。

以公館寶藏巖為辦學據點的TMS，打破傳統教育，採小班制授課，師資來自影視音業界人才，標榜專業實務訓練，一推出就吸引學生爭相報名。

不過，市議員李慶鋒發現，前年9月開辦以來，已有3分之1學生出走，有家長不滿學校無課桌椅，1年多還沒改善，向校方反映課綱問題，還遭嗆不要干預；羅文嘉女兒也曾在TMS就讀，念不到一學期即離開，還公開發文直指該校不符合標準。

遭質疑辦學成效差

羅文嘉女兒也曾在TMS就讀，念不到一學期即離開，還公開發文直指「我們選擇離開，是因為以我們的標準而言，該機構是不符合的，每個人標準不同、期待不同，所以仍請多了解、慎重評估。」

柯P緩頰 狀況漸穩定

面對外界質疑辦學成效差，柯文哲表示，做一件事很難百分百符合所有人的期望，實驗學校基本精神就是實驗，有很高的失敗風險，有人喜歡、有人不喜歡。他強調，自己問過校長小野，第2屆出走學生已少很多了，第一次比較不穩定，慢慢修正就好，台灣是多元化社會，同一件事不可能所有人都說讚。

TMS辦學部主任陳怡光說，首屆41名學生中，將近一半都是高中重讀生，當初認為影視音學校是新選擇，勇敢來就讀，後來發現不是自己的興趣，有其他人生規畫，校方也覺得很好，尊重他們的選擇；第2屆學生多是應屆畢業生，狀況較穩定，2個學季下來，43名學生僅1人離開。

陳怡光強調，實驗學校的學生興趣也會變，發現不適應及早離開是好事，不用像傳統教育硬念完3年。針對學生學習狀況、課程等，校方一直都跟家長、學生保持密切的溝通，每學季結束都會修正檢討。

(中國時報)

小黃春節漲價 桃園加收50元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。