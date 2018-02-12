影視音實驗校 1／3學生出走

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府前年獨步全台打造「台北市影視音實驗教育機構」（TMS），培養高中階段影視音專業人才。不過開辦1年多來，首屆41名學生就有13人出走，連前立委羅文嘉女兒也念不到一學期就離開，引來外界質疑辦學成效差。台北市長柯文哲11日回應，實驗學校不可能符合所有人期望。

以公館寶藏巖為辦學據點的TMS，打破傳統教育，採小班制授課，師資來自影視音業界人才，標榜專業實務訓練，一推出就吸引學生爭相報名。

不過，市議員李慶鋒發現，前年9月開辦以來，已有3分之1學生出走，有家長不滿學校無課桌椅，1年多還沒改善，向校方反映課綱問題，還遭嗆不要干預；羅文嘉女兒也曾在TMS就讀，念不到一學期即離開，還公開發文直指該校不符合標準。

遭質疑辦學成效差

羅文嘉女兒也曾在TMS就讀，念不到一學期即離開，還公開發文直指「我們選擇離開，是因為以我們的標準而言，該機構是不符合的，每個人標準不同、期待不同，所以仍請多了解、慎重評估。」

柯P緩頰 狀況漸穩定

面對外界質疑辦學成效差，柯文哲表示，做一件事很難百分百符合所有人的期望，實驗學校基本精神就是實驗，有很高的失敗風險，有人喜歡、有人不喜歡。他強調，自己問過校長小野，第2屆出走學生已少很多了，第一次比較不穩定，慢慢修正就好，台灣是多元化社會，同一件事不可能所有人都說讚。

TMS辦學部主任陳怡光說，首屆41名學生中，將近一半都是高中重讀生，當初認為影視音學校是新選擇，勇敢來就讀，後來發現不是自己的興趣，有其他人生規畫，校方也覺得很好，尊重他們的選擇；第2屆學生多是應屆畢業生，狀況較穩定，2個學季下來，43名學生僅1人離開。

陳怡光強調，實驗學校的學生興趣也會變，發現不適應及早離開是好事，不用像傳統教育硬念完3年。針對學生學習狀況、課程等，校方一直都跟家長、學生保持密切的溝通，每學季結束都會修正檢討。

(中國時報)