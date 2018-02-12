小黃春節漲價 桃園加收50元

2018年02月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 徐養齡 、 李佳玲 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

因應農曆春節期間計程車費率調漲，桃園市自11日至20日每趟加收50元，機場排班車每趟加收100元。新竹縣市、苗栗縣則將自13日至20日，按跳表費用加3成。民眾若遇到收費亂喊價、超收車資或拒載行為，可主動向交通管理機關投訴。

夜間加成 上車時間為準

桃園市交通局提醒民眾，乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，若上車時間為10日23時30分，下車時間為11日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。路邊停車格也將自15日到20日暫停收費，取締拖吊也暫停，不過併排停車、占用消防通道及身心障礙專用停車位等違規，仍會被開單取締或移置保管。

大新竹地區從2月13日到2月20日，費用將加收3成，以時段做收費區隔，如早上6點到晚上11點，原100元起跳，春節加3成為130元，晚間11點到翌日上午6點採夜間收費，原120漲至156元。

竹市府送中英日對照表

新竹市府交通處為此發出2500張中、英、日文收費對照表，提供過年期間各國人士參考，包含大都會衛星車隊、台灣大車隊、紅帥車隊、中華衛星、金立衛星等5家業者，已將收費對照卡片置放後座，若有爭議可打申訴電話03-5269314。

新竹縣政府交通旅遊處長李銷桂表示，計程車業者會在車上放置加價公告，避免民眾不清楚收費規定。苗栗縣政府與計程車公會協調，2018年農曆春節期間計程車運價調整方式，比照2017年農曆春節期間實施標準，加成計費期間從2月13日至2月20日，共8天，運價為按表加成3成。

(中國時報)