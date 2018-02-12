占用市地46年 救國團將歸還

2018年02月12日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府104年針對救國團占用台中市公有土地逾46年提起訴訟。民政局長周永鴻11日說，一審救國團敗訴，二審經法官勸諭達成和解，救國團將負擔所有訴訟費用、按一審判決給付不當得利約694萬元給市府；111年1月31日前將自行拆除占用部分設施後，返還土地與建物。

救國團 盼暫時續租

救國團台中市主委吳桂森說，該團秉持「公益性、教育性、服務性、健康性」四大志業，辦理在地公益服務活動；市府如需用到這塊土地應有規畫及編列預算，希尚無具體規畫前可繼續租給救國團使用，租金部分可請專業單位鑑價，如要拆除應比照前市府給部分補償。

民政局表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府104年底向救國團提出排除侵害告訴，要求返還占用北區水源段131地號市有土地及相關費用；一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解。市府委任民政局副局長盧政遠為訴訟代理人，與救國團代表總幹事王崇綸於本月6日達成和解。

不當得利 也要給付

救國團經二審法官審理後，同意依一審判決內容和解。救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。

周永鴻表示，救國團應在今年3月20日前，給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日，合計為694萬1765元，及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也將由救國團負擔。

周永鴻強調，市府堅持轉型正義與捍衛市府財產，將持續依和解內容，要求救國團逐一完成應履行事項。

(中國時報)