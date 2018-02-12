接連寒流 虱目魚被老天收走

2018年02月12日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

根據氣象預報，10日晚起又有一波寒流南下，11日至13日各地氣溫將再度下降，屆時低溫將下探8、9度，農民這幾天加強農作防寒措施，雲林沿海虱目魚經過之前2波寒流倖存數量也僅剩2、3成，面對這波冷氣團，只能聽天由命。

損失慘重 血本無歸

近日雲林沿海入夜後氣溫約在10、11度左右，虱目魚經過1月中旬、2月初的2波寒流，損失慘重，目前僅剩2至3成倖存，還有漁塭甚至僅剩數10尾，情況慘不忍睹，漁民大嘆老天爺不賞飯吃。

李姓漁民說，他的漁塭去年共放養約1000尾虱目魚苗，今年1月中旬損失2、300尾，2月初又凍斃5、600尾，偌大的漁塭只剩100尾不到，「都被老天爺收走了，今年虱目魚損失真的很慘重，連魚苗成本都不夠。」

農業處提防寒建議

漁民還說，雲林沿海的虱目魚大多與文蛤、蝦子混養，做為清除藻類的工作魚，目前大部分虱目魚都遭凍斃，缺少虱目魚吃藻類，大家還要隨時注意藻類增生情況，避免藻類覆蓋文蛤影響存活率。

雲林縣政府農業處表示，11至13日溫度還會下探，請漁民加強防寒措施，於漁塭北側搭蓋防風棚，並強化魚隻越冬溝的保溫等工作。至於養畜禽業者也需加強仔畜禽的保溫與管理，隨時注意畜舍溫度與溼度變化。

農業處指出，農作部分可利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的水稻秧苗，已插秧的田區應抽取地下水，利用流動地下水防寒；瓜類苗期以透明塑膠布包圍四周防寒，塑膠布溫室的瓜類四周密封，可減輕低溫影響。

(中國時報)